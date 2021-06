El vocero de Fuerza Popular estuvo en el ojo de la tormenta esta semana. La Fiscalía de José Pérez Gómez lo ha colocado como el principal responsable para que Keiko Fujimori vuelva a prisión de manera preventiva. Sin embargo, Miguel Torres, conocido como Miki en dominios fujimoristas, rechaza las afirmaciones del fiscal. Perú21TV lo entrevistó el viernes por la tarde mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entraba en tómbola.

Aún no tenemos claro quién es el ganador. A esta hora se siguen contando actas y resolviendo impugnaciones. Hasta el momento, ¿cómo califica al JNE y a la ONPE?

Tenemos confianza, tanto en la ONPE como en el JNE, dos órganos constitucionalmente autónomos que tienen la función y el objetivo de permitir que los peruanos vean reflejados verdaderamente su intención de voto en los resultados finales. Cuando nosotros hemos señalado que se han encontrado irregularidades, hemos sido cuidadosos en precisar que estas se han hecho en mesa y no en los organismos electorales.

El viernes Perú Libre levantó la voz porque el JNE intentó ampliar el plazo para presentar las nulidades. ¿Por qué FP solicitó esta ampliación?

La razón es muy sencilla. Antes de vencerse el plazo y habiéndonos dado cuenta de que la cantidad de denuncias que la ciudadanía nos hacía llegar superaba cualquier tipo de expectativa, presentamos un escrito precisando que el sistema nunca había sido concebido para una cantidad de irregularidades como esta y que se necesitaban días adicionales para cumplir con presentar y detallar todos los requisitos que la norma precisa. El propio presidente del JNE en una entrevista indicó que el sistema no estaba configurado para un supuesto como el que hoy enfrentamos.

Todo indica que Perú Libre no va a permitir que se amplíen los plazos; además, han dicho que por su lado no hubo ningún pedido al JNE.

Fuerza Popular ha señalado que respetaremos los resultados que finalmente otorgue el JNE. Perú Libre ha sido claro en señalar que si no gana el señor Pedro, es fraude. Habría que explicarles que esa no es la definición de un fraude. No significa que si no gana el que me gusta, las cosas están mal, eso no es así. Las cosas están mal cuando no se ha seguido el procedimiento adecuado, cuando se ve que existe una serie de irregularidades más allá del resultado que fuera a arrojar. Todavía estamos en un país libre; esto no es una dictadura, señores de Perú Libre; no estamos en Venezuela y los derechos se respetan.

El fiscal Pérez ha pedido nuevamente prisión preventiva para Keiko Fujimori por su presencia en una conferencia de prensa al lado de la candidata. ¿Usted es testigo del caso Odebrecht?

José Pérez Gómez pidió nuevamente prisión preventiva para Keiko Fujimori.

Lamento que una persona tenga tanto odio en su ser. Ha quedado demostrado que el fiscal tiene una obsesión por Keiko Fujimori. La verdad es que a mí me da lástima porque debe tener una vida bien complicada, llena de odio, y espero que Dios lo ayude. Si bien he tenido la oportunidad de participar como testigo en los distintos procesos que se han abierto, a mí me citaron para dar testimonio en temas completamente distintos al de aportantes simulados; por eso la limitación que ha establecido el juez a mí no me alcanza, así como no le alcanza a la abogada Loza o a Kenji Fujimori, que han sido testigos en su momento, pero no tienen relación con el tema de aportes simulados.

Yo no aparecí el miércoles pasado. Durante todos estos meses yo estuve acompañando a Keiko durante los distintos viajes al interior del país, y la prensa puede dar fe. Antes de ello, yo he venido desarrollándome como director académico de la primera escuela digital de formación política, la Escuela Naranja. Llama mucho la atención que cuando el señor Pérez me ve ayudando en que el resultado de la votación refleje la voluntad popular, quiera alejarme de Keiko Fujimori. Hemos acusado recibo de esto como un amedrentamiento y el mensaje que hemos enviado es muy claro: cuando hay una lucha, una defensa por el derecho de los ciudadanos a elegir, no existe espacio para el temor. Nosotros vamos a continuar y, sea cual fuese el resultado, vamos a sentir que hemos hecho lo correcto.

“Sea cual fuese el resultado”... ¿Cuándo considerarían que se da por cerrado este proceso electoral?

Cuando emita la última resolución el JNE como segunda instancia. Una vez que sea emitido por el JNE, nosotros aceptaremos y acataremos el resultado, sea cual fuere. Si es que el resultado del JNE indica que un gobierno comunista debe asumir las riendas del Perú, tendremos que aceptar, con mucho pesar, pero aceptaremos.

El jueves vimos una manifestación frente a la casa del juez Salas Arenas; el fiscal Pérez también ha pedido más seguridad para que lo resguarden ante posibles marchas a su domicilio. ¿Estas dos marchas las han coordinado ustedes?

En lo absoluto; nosotros no hemos tenido que ver en la organización o participación de esas marchas. Primero déjame decirle a la población que los felicito por levantar su voz, y me refiero a las marchas que se han convocado en el Centro de Lima. Mi segundo mensaje es de reflexión para aquellas personas que van a los domicilios de personajes. Los invito a que no lo hagan. Estamos cruzando allí una línea que no deberíamos cruzar; si consideran que es lo justo, yo les digo que no. Esas manifestaciones van no solo contra la persona, sino contra la familia. Su voz será más útil en las manifestaciones públicas no dirigidas a un domicilio, sino en donde se manifiesta este grito de respeto a la voluntad peruana.

¿Fuerza Popular conoce lo que habló el presidente Sagasti con Mario Vargas Llosa?

Hemos escuchado por los medios de comunicación distintas versiones. No voy a referirme al contenido porque es sin confirmar, pero déjame compartir contigo mi malestar por un presidente de la República que está haciendo llamadas a distintas personas. Si esto fuera para pedir que determinado candidato se retire, sería un nefasto precedente para la democracia de nuestro país. Hay que pedirle serenidad y paciencia al presidente. Tanto Keiko Fujimori como Fuerza Popular no van a tomar ninguna decisión que genere la inestabilidad del gobierno de Sagasti.

¿Pero cuál fue el mensaje que llegó a ustedes de parte de Mario Vargas Llosa?

El mensaje –y lo trasladó Álvaro Vargas Llosa– era de respaldo por luchar por este reconocimiento de votos y luchar para que la decisión ciudadana se respete.

TENGA EN CUENTA