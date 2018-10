Miguel Torres sobre agresión de Esther Saavedra: "Es inaceptable, me da vergüenza"

Actitud de rechazo. El congresista de Fuerza Popular , Miguel Torres , calificó de "inaceptable" la agresión de su colega Esther Saavedra en contra de un periodista, a quien se cruzó al interior de la sala del Juzgado Penal de la Sala de Apelaciones de Tarapoto .

En diálogo con Canal N, Miguel Torres confirmó que esta noche en reunión de bancada se hablará de ese tema y también tomarán las sanciones correspondientes dentro del partido o la Comisión de Ética.

"En realidad no se debe permitir ningún tipo de agresión física o verbal. No podemos considerar nosotros que ha sido el comportamiento que corresponde de un congresista de la República. Yo no lo he hecho, pero pido disculpas a la población. No merecemos que un parlamentario opere de esta manera", sostuvo el legislador.

Miguel Torres calificó la agresión de "inaceptable" y ofreció disculpas públicas. (Canal N)

Miki Torres aseguró que para algunos colegas del partido naranja habrá lugar a una suspensión, pero prefirió no adelantar opinión porque se deben conocer ambos lados de la historia.

"De lo que podemos ver te digo con claridad es inaceptable. Me da vergüenza. Pido mil disculpas por lo que ha visto la población", añadió el parlamentario.