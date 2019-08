Miguel Kuczynski: "Una prisión preventiva hubiera sido un golpe difícil para PPK"

Miguel Kuczynski, hermano del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), se pronunció sobre la decisión del Poder Judicial de no revocar la orden de arresto domiciliario contra el exmandatario.

"He estado pendiente, no he escuchado al juez, no lo podía escuchar desde aquí [Inglaterra] pero he entendido la decisión y [estoy] muy tranquilizado. Hemos estado preocupados porque hubiera sido un golpe bien difícil para mi hermano, pero estamos tranquilizados", manifestó a RPP.

Contó que se mantiene en comunicación "casi todos los días" con PPK por WhatsApp, pero reconoció que sus familiares no pueden acompañarlo presencialmente por motivos laborales.

"No es culpa de nosotros, pero yo tengo una vida profesional en Europa, así que vengo cuando puedo. Justamente voy a llegar el martes, eso ya estaba planeado", indicó.

El hermano de PPK comentó que las visitas que han realizado algunos personajes políticos al exmandatario han sido estrictamente por razones amicales porque "todo el mundo está preocupado del hecho que está un poco solo" y lo ven "un poco deprimido".

"El arresto domiciliario es un poquito como la cárcel y eso para un hombre de su edad que no está tan bien de salud es difícil soportar. Todas estas personas son amigos, claro que como mi hermano ha estado varios años en política, tiene muchos amigos en política, pero son amigos que vienen a saludar, a visitar, a hablar un poco", señaló.

Miguel Kuczynski afirmó que es consciente de que el fiscal José Domingo Pérez apelará la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz, aunque consideró que "no sería quizás tan sensato".

Por otro lado, se refirió a las diferencias que han surgido en los últimos días entre la vicepresidenta Mercedes Araoz y el presidente Martín Vizcarra, quienes acompañaron a PPK durante la campaña presidencial del 2016.

"Yo conozco un poco al presidente Vizcarra, conozco muy bien a la vicepresidente Araoz, que es antigua amiga, y no veo bien lo que está pasando ahí, si es que está pasando una cosa", expresó.