El ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, reveló este miércoles los nombres de las personas “cercanas a Acción Popular” que le enviaron mensajes en medio de la crisis política que vive el país y el pedido de vacancia que pesa sobre el presidente Martín Vizcarra. Indicó que se trataron de textos “intimidatorios”.

El ministro precisó que estos corresponden a Santiago Arancibia y Huarcaya Clemente.

“Los mensajes eran intimidatorios. Uno decía que piense bien, que recuerde cómo terminó una situación entre dos poderes. Que recuerde cómo terminó la situación de PPK. Que era joven y que tenía que cuidar”, comentó Incháustegui esta tarde durante una conferencia junto al presidente Vizcarra.

“(Los autores de los mensajes son) Santiago Arancibia Ortega y Huarcaya Clemente. Yo los conozco pero cuando me llegó (los mensajes) me causó la indignación y por eso lo informe inmediatamente. Tenemos que ser conscientes que el partido Acción Popular tiene tradición democrática y que son líderes patricios. Eso no representa al partido”, agregó el titular de Energía y Minas.

Hoy, con profunda convicción democrática, debo señalar que las dos personas cercanas a Acción Popular que se comunicaron conmigo son Daniel Huarcaya Clemente y Santiago Arancibia Ortega. Ambos, de manera inoportuna, me enviaron mensajes que considero impropios. (1/3) pic.twitter.com/sAzfTXvpJM — Miguel Incháustegui (@miguelinchauste) September 16, 2020

