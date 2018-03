Miguel Elías: "No quiero que Kuczynski fracase"

Miguel Elías concitó la atención al decir que no respaldaría la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski , marcando distancia de su bancada, Fuerza Popular . ¿Se convertirá en un nuevo kenjista? En esta entrevista defiende su postura.

Hace unas semanas, usted adelantó que no apoyaría la moción de vacancia contra PPK. ¿Mantiene esa postura?

Sí. Hoy (ayer) vamos a tener una reunión de bancada en la que la presidenta de la comisión Lava Jato, Rosa María Bartra, va a exponernos las nuevas pruebas halladas de la supuesta corrupción en la que habría incurrido el presidente de la República. No debemos seguirle el juego político a la izquierda, porque lo que quieren ellos es desestabilizar al país, quieren una nueva Constitución, cambiar el sistema económico y eso me preocupa.

Pero la primera vez que se debatió la vacancia también fue la izquierda la que la propuso y su bancada la apoyó.

Es cierto. Pero veamos la actitud de la izquierda de aquella vez. Nuevo Perú tuvo la oportunidad de vacar al presidente y no lo hizo. Deja mucho que desear la actitud de estas personas y ahora ellos quieren la vacancia.

Los argumentos que sustentan la moción se centran en que el presidente ha mentido sobre su relación con Odebrecht. ¿No es un argumento consistente para usted?

Pero hay que acordarnos cuántas veces mintió el ex presidente Ollanta Humala y no se le vacó. Tampoco podemos vacar a una persona por reportes periodísticos. Estamos hablando de vacar a un presidente de la República.

Pero su propia lideresa, Keiko Fujimori, ha pedido que Kuczynski dé un paso al costado.

Es muy respetable su opinión. Pero creo que hay que agotar hasta el último detalle para poder tomar una decisión tan trascendental.

Sin embargo, el país no se quedará sin mandatario. Asumiría el vicepresidente Martín Vizcarra.

¿Tengo la certeza de que los vicepresidentes no van a patear el tablero también? No. Reitero, vamos a discutir todo esto en bancada y sacaremos conclusiones. No seré ciego para negar la realidad, depende de la conversación que tengamos, y si hay pruebas que demuestren la falta del presidente, cambiaré de opinión.

Entonces, ¿usted apoyaría la vacancia si se convence hoy (ayer)?

Obviamente, no soy una persona necia.

Apoyaría, entonces, la propuesta de la izquierda.

Rechazo todo lo que venga de parte de la izquierda, pero acá nos está dando una solución concreta para buscar el desarrollo de nuestro país.

¿Está pensando en alejarse de Fuerza Popular?

No tengo ningún problema en mi bancada. Uno no abandona el barco ante el primer amago de tormenta. No renunciaré.

¿Qué opina de sus colegas que se han ido con Kenji a formar un nuevo bloque?

Creo que tienen razones muy grandes para haber tomado esa decisión. Me cae muy mal cuando algunos de mis colegas dicen que se fueron a cambio de prebendas, eso hay que probarlo. En ese sentido, me siento muy fastidiado por lo dicho por Héctor Becerril, Milagros Salazar y todos los que salen en los medios, con algunas excepciones.

¿Por qué cree que se fueron?

Seguro porque no se sentían cómodos en la bancada. Ya Daniel Salaverry, nuestro vocero, lo había dicho: quien no se sienta cómodo que renuncie. Yo me siento cómodo y por eso no me voy.

¿Qué distingue a Keiko de Kenji?

Kenji es más pragmático, Keiko es una líder natural. Cada uno se diferencia en la manera de hacer política y de llegar a la gente. Pero ambos apoyan el libre mercado, y esa es la razón por la que no quiero que el gobierno de PPK fracase, porque la que se beneficiará es la izquierda, y dirán que Fuerza Popular es más de lo mismo.

SABÍA QUE



- Miguel Elías también saludó la decisión de Kenji Fujimori de alejarse de Fuerza Popular. “Si él se muestra como un futuro candidato, habrá personas que lo respaldarán”, expresó.



- Manifestó que el Poder Judicial será el que determine si la campaña fujimorista de 2011 recibió dinero de Odebrecht.