Miguel Castro asegura que mantendrá su independencia tras renuncia a Unidos por la República

El congresista Miguel Castro, quien presentó su renuncia a la bancada Unidos por la República, aseguró hoy que se mantendrá como independiente y se dedicará a trabajar reformas que ayuden a dinamizar la economía nacional.

Según reiteró, su alejamiento de la agrupación política se debió a discrepancias ideológicas sobre el plan legislativo a futuro.

“En lo que concierne a mí solamente es un tema de discrepancias ideológicas, de puntos de vista respecto a nuestro plan legislativo en el tiempo, entonces voy a dedicarme a trabajar reformas que de alguna manera estén orientadas a dinamizar la economía [...] Voy a mantener mi independencia”, señaló en Canal N.

Castro indicó que tras su renuncia irrevocable no ha vuelto a conversar con ninguno de los integrantes de la bancada, que quedó con cuatro miembros: Patricia Donayre, Rolando Reátegui, Glider Ushñahua e Israel Lazo, número insuficiente para mantener su inscripción.

“Después de mi renuncia no he tenido ninguna conversación. Yo no he conversado con ellos, pero como corresponde, es una renuncia que tiene la condición de irrevocable. Creo que no hay mayor tema que conversar”, sostuvo.

Además, el legislador manifestó que tiene entendido que la bancada estaría en conversaciones con otros legisladores independientes.

“Tengo entendido que tenían, en todo caso, conversaciones con otros congresistas que querían incorporarse a la bancada. Mi responsabilidad está relacionada con los ciudadanos”, refirió.

Hasta el momento, la bancada de Unidos por la República no se ha pronunciado respecto a la salida de Miguel Castro. Incluso el legislador ha enviado una nueva carta a la agrupación ratificando su decisión de renunciar.