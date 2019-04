Miguel Atala y Luis Nava permanecerán detenidos

La Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Especializada de Justicia confirmó la detención preliminar de diez días que se dictó contra Luis Nava Guibert , Miguel Atala y otros cuatro investigados implicados en la recepción ilícita de dinero entregado por Odebrecht durante el segundo gobierno aprista (2006-2011).

Además de Nava, exsecretario presidencial de Alan García , y Atala, exdirector de Petroperú, la medida también alcanza al exdirector ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Oswaldo Plasencia Contreras; al exmiembro del Comité de Licitación del Metro; Jorge Luis Menacho Pérez; al exdirector de Provías Nacional, Raúl Antonio Torres Trujillo; y el hijo de Miguel Atala, Samir Atala.

El tribunal presidido por el juez Ramiro Salinas concluyó que existen elementos suficientes para considerar que los investigados incurrieron en los delitos que se les imputa (la mayoría lavado de activos y colusión).

Además, indicó que todos los implicados cuentan con los recursos para salir del país y que pueden obstaculizar las diligencias fiscales.

La novedad en la audiencia de ayer fue ver a Luis Nava defendiéndose ante la Sala. El ex funcionario estaba internado en una clínica local desde hace una semana. “Yo preferiría la muerte antes que separarme de mi familia”, manifestó. No obstante, su pronunciamiento no convenció a los magistrados.