Miguel Atala se acogió al silencio y no declaró en interrogatorio por caso Metro de Lima

Miembros del equipo especial de la Fiscalía acudieron ayer a la sede de la Prefectura, en el Centro de Lima, para interrogar al detenido Faresh Miguel Atala Herrera, por el presunto dinero ilícito que habría recibido de la empresa Odebrecht, pero el ex directivo de Petroperú evitó responder las preguntas.

Perú21 conoció que Miguel Atala se acogió a su derecho al silencio durante la diligencia que inició ayer a las 9:00 am. Este diario buscó conversar con su abogado, Julio Rodríguez, para conocer las razones de esta decisión. Pero Rodríguez no contestó nuestras llamadas.

El fiscal José Domingo Pérez atribuye a Atala Herrera el delito de lavado de activos por, supuestamente, haber recibido en una cuenta creada en la Banca Privada de Andorra (BPA) $1'312,000 que fueron transferidos por Odebrecht entre 2007 y 2008, durante el gobierno de Alan García (2006-2011).

De acuerdo a la hipótesis de Pérez, ese millonario monto era parte de los más de US$4 millones que, en realidad, habrían tenido como destinatario al entonces secretario presidencial de García, Luis Nava Guibert.

Pérez señaló, además, que ese dinero se trataría de un pago de sobornos por la concesión del Metro de Lima, que se ejecutó durante la gestión aprista, y por la aplicación de adendas que permitieron el incremento de la inversión inicial de la Interoceánica Sur. El beneficiario final de esas supuestas coimas, según su investigación, habría sido el fallecido Alan García.

Miguel Atala es una de las siete personas detenidas por este caso. Las otras son su hijo Samir Atala Nemi; el referido Luis Nava; el ex ministro de Transportes, Enrique Cornejo; el ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Oswaldo Plasencia Contreras; el ex miembro del Comité de Licitación del Metro; Jorge Luis Menacho Pérez; y el ex director de Provías Nacional, Raúl Antonio Torres Trujillo.

El ex mandatario García también figuraba entre los investigados que tenían orden de detención, pero cuando la Policía llegó a su vivienda -el último miércoles- para apresarlo, este decidió dispararse un tiro a la cabeza.

José Luis Nava Mendiola, hijo de Luis Nava, se encuentra prófugo en Estados Unidos. Aunque reveló a través de un comunicado que su viaje de retorno está programado para el 7 de mayo.