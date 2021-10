Martha Silvestre, superintendenta nacional de la Superintendencia Nacional de Migraciones, negó que se haya registrado la salida de alguno de los cinco investigados del caso Los Dinámicos del Centro contra quienes se ha ordenado 36 meses de prisión preventiva.

“Las fronteras están cerradas y en los puestos de control migratorio del aeropuerto no tenemos ningún registro de salida de esas personas que están con impedimento”, detalló durante una presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso este miércoles 20 de octubre.

Silvestre Casas respondió así a congresistas como Martha Moyano (Fuerza Popular) y el presidente del grupo de trabajo, Alejandro Aguinaga, quienes cuestionaron sobre cómo personal de Migraciones ha registrado información privada de personas que pasaban por control migratorio, mientras que se reporta que personas con órdenes de captura habrían logrado salir del país.

“Nos llegaron los oficios del Poder Judicial y eso inmediatamente se sube al sistema y no pueden salir por control migratorio que tenemos en el aeropuerto Jorge Chávez. No podemos dar cuenta si el señor (Arturo Cárdenas) salió, por lo menos nosotros registro de eso no tenemos y ya tenemos puesta la alerta de impedimento de salida”, manifestó.

Según informó Perú21, Arturo Cárdenas, uno de los cinco investigados del caso Los Dinámicos del Centro que tiene una orden de 36 meses de prisión preventiva desde el 6 de octubre, habría dejado el Perú y se encontraría en Bolivia.

Reglajes ilícitos

Martha Silvestre, en otro momento, aseguró que están tomando todas las acciones correspondientes para investigar, determinar responsabilidades y sancionar a las personas implicadas en el reglaje ilícito que se llevó a cabo en Migraciones y que fue denunciado por el programa Punto Final.

“Es grave que la información circule si no hay un marco legal, un protocolo que le dé un amparo legal, sobre todo para qué era usado. Eso tiene que ser producto de una investigación célere, rápida y por eso yo he dado cortos plazos perentorios para que me acerquen la información”, aseguró.

La superintendenta detalló que las investigaciones se están haciendo en la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos de Migraciones siguiendo todos los protocolos establecidos para evitar que los responsables presenten “argucias legales”.

VIDEO RECOMENDADO

Desde el 18 de octubre, los consumidores cuentan con autorización para volver a ingerir alimentos y bebidas en las salas de cine. Será permitido a todos aquellos que cuenten con la vacunación completa o las dos dosis contra el COVID-19.