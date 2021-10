Los 17 miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento se rechazaron la decisión del presidente Pedro Castillo de observar la autógrafa de la ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza, regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución, y exhortaron al Pleno a aprobar por insistencia la medida en la sesión de Pleno de este martes 19.

“La cuestión de confianza no puede ser utilizada para que el Poder Ejecutivo avasalle al Legislativo y obligue a este a aprobar, bajo amenaza de disolución, iniciativas que no correspondan a su ámbito de competencia o que interfieran en los procedimientos y competencias del Congreso. En ese sentido, la autógrafa observada debe ser aprobada por insistencia, rechazando todas las objeciones del Presidente de la República”, se explicó en el pronunciamiento titulado “En defensa del orden constitucional”.

Cabe recordar que el gobierno sostuvo que la autógrafa “vulnera el principio de separación de poderes pues desnaturalizan la finalidad de dicha institución”, se agregó en el documento enviando por Castillo al Congreso.

En respuesta a esto, los especialistas sostuvieron que “la observación presidencial en la que se afirma que el Ejecutivo puede plantear, como parte del desarrollo de sus políticas públicas, una cuestión de confianza sobre la aprobación de una reforma constitucional, pues el poder de reforma corresponde al Congreso de la República”.

Finalmente, Domingo García Belaunde, Raúl Ferrero Costa, Víctor García Toma, Ernesto Álvarez Miranda, Aníbal Quiroga León, Óscar Urviola Hani, Gerardo Eto Cruz, Delia Muñoz Muñoz, Fernando Delgado Alvizuri, Ángel Delgado Silva, José Palomino Manchego, Natale Amprimo, Plá Dante Paiva Goyburu, Gustavo Gutiérrez Ticse, Lourdes Flores Nano, José Manuel Villalobos y Luis Castillo Córdova, reafirmaron “que en el Derecho Público no es posible una negación fáctica de la confianza y que esta decisión no puede ser interpretada por un órgano que no sea el propio Congreso”.