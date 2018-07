Ante el escándalo de los audios del juez César Hinostroza, que revelan el nivel de corrupción del aparato de justicia peruano, el Gobierno creó hoy la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia. El objetivo de la conformación de este grupo es proponer una serie de cambios en el Poder Judicial para combatir la podredumbre que lo ha infestado.

Para concretar los cambios, se espera que los miembros de la comisión sean personas íntegras con una trayectoria transparente. Sin embargo, el magistrado Hugo Sivina Hurtado , miembro del grupo, tiene un cuestionable pasado.

Según un reportaje de la Ventana Indiscreta, en octubre de 1998, Hugo Sivina participó del aniversario de la Marina de Guerra en la Base Naval del Callao, donde aparece junto a Vladimiro Montesinos .

Asimismo, en el video se muestra otra fotografía de una ceremonia en la base aérea Las Palmas donde nuevamente Hugo Sivina brinda con el ahora encarcelado Montesinos.

La Comisión de Reforma del Sistema de Justicia será presidida por Allan Wagner y sus participantes, Delia Revoredo, Walter Albán, Samuel Abad, Eduardo Vega y Ana Teresa Revilla.

“Sivina aparece en estas dos fotografías en la que se le ve conversando amigable y estrechamente cercano con el ex asesor Montesinos. Esta primera foto fue tomada durante el aniversario de la Marina de Guerra, en octubre de 1998, en la Base Naval del Callao. En esta segunda imagen, Sivina aparece sonriendo junto al ahora reo, ex vocal supremo Alejandro Rodríguez Medrano y Vladimiro Montesinos. Esta ceremonia se realizó en la base aérea Las Palmas. Sivina, sin embargo, rechaza cualquier vínculo con el ex hombre fuerte. Periodistas quiso recoger su testimonio, pero Sivina no nos concedió la entrevista.”