Midis debe responder por carne malograda 

El parlamentario Jorge Montoya anunció ayer que citarán a la Comisión de Fiscalización del Congreso al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, para que brinde explicaciones respecto a las últimas denuncias sobre los alimentos malogrados que utiliza el programa Qali Warma destinados a niños de bajos recursos a nivel nacional.

MIRA: Ayacucho: Piden iniciar diligencias por productos con hongos entregados por Qali Warma



El legislador dijo que la Fiscalía debe investigar “y a los responsables debe darles cadena perpetua, una persona que juega con la salud de la población no tiene nombre, es como un asesino. Deberían ser drásticas las medidas; desde el Congreso, la Comisión de Fiscalización debería de citar al ministro, previo a una interpelación. Debe llamarse al responsable del sector”, sostuvo a la prensa.

De la misma manera opinó el congresista Alejandro Cavero. El parlamentario añadió que el titular del Midis deberá explicar las acciones que se están tomando frente a las denuncias.

Respecto al tema, la expremier y exministra de la Mujer, Ana Jara Velásquez, se pronunció en Canal N y pidió al actual ministro Demartini, quien lleva tres años y medio en el sector, dar un paso al costado.

“Acá tenemos un circuito o un sistema de corrupción que alcanzaría a Digesa y al propio Midis. Digesa no está cumpliendo su papel, porque no ha ejercitado los controles de inocuidad de los productos. Qali Warma tiene que ejercer la fiscalización, no han estado haciendo ese control de calidad. Si Julio Demartini realmente quisiera honrar el cargo político que ejerce, debería dar un paso al costado”, dijo.

Por su parte, desde Huancayo, el primer ministro Gustavo Adrianzén aseveró que “todo eso se encuentra ya en investigación. No vamos a permitir que ninguna empresa use contratos con el Estado para perjudicar a nuestros niños. Estas investigaciones llegarán al final, caiga quien caiga”.

VAN A INVESTIGAR

El último fin de semana, diversos dominicales revelaron que el programa Qali Warma sigue entregando productos a base carne en mal estado y a los niños más necesitados de todo el país.

Hace dos semanas fue carne de caballo que hicieron pasar como carne de res, y hace dos días, los alimentos donados para un albergue de perros en Chepén (Chiclayo) fueron destinados a pequeños de bajos recursos.

Estas denuncias datan de 2021 y 2022, cuando Fredy Hinojosa, actual vocero de la presidenta Dina Boluarte, trabajaba y dirigía Qali Warma. Por si fuera poco, las adquisiciones se dieron cuando la cabeza del ministerio encargado, la cartera de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), era la propia Dina Boluarte, hoy jefa de Estado, y el viceministro era Demartini.

VIDEO RECOMENDADO