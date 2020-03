En conferencia de prensa con el presidente Martín Vizcarra, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) Ariela Luna brindón detalles sobre el pago de la bonificación de S/380 para familias en situación de pobreza y extrema pobreza para que puedan sobrellevar los días de aislamiento social dispuesto para frenar el contagio del Covid-19 (coronavirus).. A modo de explicar la plataforma para conocer si las personas son beneficiarios del bono, brindó los pasos a seguir.

Luna indicó que las personas deberán ingresar al enlace yomequedoencasa.pe en donde se solicitará el DNI y la fecha de nacimiento. Una vez que ingrese el número, se le informará si tiene acceso al bono, para ello, se abrirá una pantalla.

“Hay 2 millones 700 mil personas que quieren saber si pueden recibir el bono (al ingresar a la web yomequedoencasa.pe). Es una plataforma muy potente que soportará muchas visitas”, declaró la ministra.

Una vez que la persona conoce que tiene acceso a la bonificación, se le abrirá dos pantallas. “Una indica que podrá cobrar este lunes, por ejemplo, en determinada agencia y si lo podrá hacer en la mañana o la tarde. Y otra pantalla en que le indique que tenga paciencia e intente otra vez”, aseveró.

Ariela Luna explicó que se ha establecido una programación dado que “si no lo hacemos, todas las familias harán aglomeraciones en los bancos. Hemos hecho un cobro progresivo. Hay medio millón de personas que tienen cuenta en el Banco de la Nación, ellas ya no tendrán que ir a otro banco, lo cobrarán ahí”, declaró la ministra del MIDIS.

La ministra dio como sugerencia a los beneficiarios que deben imprimir la página en que se indica que es beneficiaria del bono y llevarla al banco. Además, subrayó que se han elegido a una mujer del grupo familiar beneficiario para que reciban el dinero. “Las personas autorizadas son mujeres entre 18 y 60 años".

Ariela Luna subrayó que las personas que cobren deben llevar obligatoriamente su DNI a la agencia donde van a cobrar. “Deben ir con su DNI y pueden imprimir la pantalla en donde indican que son beneficiarios. O llevarlo en su celular. Para que así la Policía constante que está yendo a cobrar. Sin DNI no podrán cobrar”, subrayó.

Por otro lado, la ministra adelantó que las personas deberán respetar la programación para el cobro. “Si voy el martes y me tocaba el lunes, no me van a pagar. Tienen que respetar la programación. Queremos evitar aglomeraciones”, dijo.

Asimismo indicó que cada agencia contará con personal del banco para explicarles sobre el cobro de la bonificación. Además, señaló que las personas podrán llamar al 101 para hacer consultas y que en el Midis, se creará un correo electrónico para el envío de dudas.

“Pido paciencia para el cobro, hoy ya pueden saber quiénes pueden recibir el abono. Es información sumamente relevante para toda la familia vulnerable. Hay una programación. No todos van a poder cobrar el lunes. Esta programación la podrán ver yomequedoencasa.pe. es fundamental que la vean primero", repitió.

Sobre pagos de Pensión 65

Por otro lado, la ministra Ariela Luna explicó que a las personas que reciben Pensión 65 les será adelantado un doble pago para que no deban salir a su casa y evitar ser contagiado del coronavirus. Además señaló que a los beneficiarios se les pagará en su domicilio.

“En el Perú tenemos un programa que es Pensión 65 que atiende a personas mayores de 65 años en pobreza extrema. Sus usuarios van a recibir su pago regular y será un adelanto de pago para que reciban dos y no tenga que salir de su casa”, indicó.

Además, señaló que 146 mil usuarios, que son personas mayores de 80 años y con discapacidad severa, recibirán sus pagos en sus casas.

“Hacemos el mayor esfuerzo posible para que no haya aglomeración. Es importante que reciban su bono a partir de mañana porque hay que protegerlos porque son personas que de zonas rurales”, aseveró.

En su intervención la ministra agradeció al BCP, BBVA Continental, Scotiabank y al Banco de la Nación por su apoyo para realizar el pago a los beneficiarios de esta bonificación.