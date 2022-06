En apenas diez meses, el presidente Pedro Castillo deberá nombrar al quinto titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) luego de que su ‘amiguísimo’ Javier Arce presentara su renuncia irrevocable al cargo tras dos semanas en funciones. El también parlamentario andino de Perú Libre era cuestionado por su nula experiencia en el sector y, aún más, por no consignar en su declaración jurada de intereses que estuvo en prisión por usurpación de funciones y que tendría otras investigaciones pendientes.

“Asumí el gran reto de ser ministro de Estado en la cartera de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), conociendo la responsabilidad que significaría. Sin embargo, por motivos de índole personal, presento mi renuncia irrevocable al cargo que vengo desempeñando”, se lee en la carta de renuncia que Arce envió a Castillo el último sábado.

Desfile ministerial

El 22 de mayo, el presidente realizó un cambio sorpresivo en cuatro ministerios. Ante la presión del Legislativo por las censuras que se venían procesando, colocó a nuevos ministros en las carteras del Interior, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones y Desarrollo Agrario y Riego.

Javier Arce entraba en reemplazo de Óscar Zea, otro cuestionado ministro que tampoco tenía experiencia y estaba a punto de ser interpelado por el Parlamento pues nunca presentó la política de su gestión ni los lineamientos de la famosa segunda reforma agraria que fue parte de las “promesas” de Castillo. Y como cereza del pastel, registraba dos investigaciones por asesinato.

Antes de ellos dirigieron Agricultura Víctor Maita y Alberto Ramos. Durante la gestión del primero se dieron contrataciones irregulares como la de Oswaldo Rojas Muñoz, cuñado del dueño de la Clínica La Luz y amigo del jefe de Estado, Fermín Silva. Rojas fue designado como director de Políticas Agrarias en agosto de 2021, pese a que no cumplía con el perfil técnico.

El segundo, en tanto, había trabajado como coordinador departamental del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agrorural) entre 2019 y 2020. No obstante, estuvo apenas una semana en el cargo (ver recuadro).

“Juega con el país”

El exministro de Agricultura, Milton von Hesse, calificó de irresponsable a Pedro Castillo por los constantes cambios en un sector que –ahora– deberá enfrentar la hambruna y la escasez de fertilizantes.

“Está jugando con el país, poniendo a personas que no tienen experiencia en el sector. Encima, los ministros que elige tienen antecedentes. No están viendo que los agricultores están restringiendo hectáreas de cultivo porque no han tenido acceso a fertilizantes y pronto habrá menos oferta de alimentos”, advirtió a Perú21.

Dijo que, en el caso de la reforma agraria, se trató de una estrategia populista. “Para hacer una reforma agraria se tiene que evaluar qué se va a lograr, cómo se va a hacer, cuánto va a costar, qué obtendrá el Gobierno con eso, nada de eso lo ha pensado Castillo”, aseveró.

Añadió que con nombrar a una persona “mínimamente calificada” y con conocimiento “superficial” del sector agrario, ya sería un progreso. “La incompetencia (de Castillo) nos está pasando factura. En 2021 pudimos haber tenido una taza del 7% de crecimiento, pero el Gobierno es enemigo de la inversión privada y es el primero en dinamitar la minería. Con eso perdemos la oportunidad de combatir la pobreza”, lamentó.

Por su parte, el también exministro de Agricultura, Juan Manuel Benites, dijo que, en tiempos difíciles, la gestión pública requiere de estabilidad, por lo que el quinto ministro deberá ser alguien preparado, y no “más de lo mismo”.

“Debe ser una persona con conocimiento en el sector y experiencia en gestión pública. Es central que tenga capacidad de convocatoria, que esté dispuesto a dialogar con todos los sectores políticos y que tenga empatía con los productores y el sector privado”, sostuvo.

Explicó que el Perú produce entre el 60% y 70% de insumos que consume, por lo que la crisis alimentaria mundial podría ser afrontada si se cuenta con el personal adecuado. “Es un momento crítico y se requiere de mucho liderazgo. Si la oferta no es suficiente para el otro año, eso hará que los precios se disparen, y los más afectados por la inflación van a ser precisamente esos a los que se dirige Castillo, los más pobres. El Midagri tiene prioridad en este momento, porque debe resolver esta crisis que se viene; aún estamos a tiempo, pero sin conocimiento, liderazgo y, sobre todo, transparencia, no vamos a lograrlo”, acotó.

Compras del Midagri en manos de un cerronista

Rogelio Huamaní fue funcionario en Junín

En el Midagri no podía faltar la cuota de poder del dueño del partido de gobierno, Vladimir Cerrón. Un reportaje de Cuarto Poder reveló que la primera compra internacional de más de S/348 millones en fertilizantes para el campo estará en manos del ahijado político del condenado exgobernador de Junín.

Se trata de Rogelio Huamaní, director ejecutivo de Agro Rural y excandidato al Parlamento Andino por el lápiz. Huamaní, según su hoja de vida, no tiene experiencia en el rubro y, además, es objeto de dos investigaciones fiscales en proceso.

Esta no sería la primera vez que Cerrón le abre las puertas del Estado. Según reportó Correo de Huancayo, en 2014, siendo solo bachiller en Economía, le dio la Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín.

“ Teniendo cerca la crisis alimentaria nunca se debió designar a un inexperto con tantos cuestionamientos ”, sostuvo Karol Paredes de Acción Popular

”, sostuvo Karol Paredes de Acción Popular 1mil millones de soles destinará el Ejecutivo al Midagri para la adquisición de fertilizantes, según anunció Castillo el 28 de mayo.

“ Se va un ministro y hay 10 en cola para reemplazarlo. El problema de fondo es Castillo y la solución, es su salida ”, expresó Alejandro Cavero de Avanza País.

”, expresó de Avanza País. El 31 de mayo, en entrevista con RPP, Javier Arce dijo: “No pienso renunciar, estoy comprometido con los retos”.

Según Cuarto Poder, Arce tenía 20 denuncias a nivel fiscal, cinco de las cuales estaban en archivo y otras en dictamen o formalización.

“En este Gobierno están acostumbrados a dar discursos vacíos”, dijo Milton von Hesse.

