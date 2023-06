Para el embajador Carlos Pareja es una buena noticia que Perú pueda acceder en agosto a la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.





¿Qué le parece esta noticia?

Es una magnífica noticia, sobre todo por la Alianza del Pacífico que estaba funcionando muy bien en el desarrollo de este proceso de integración. Evidentemente, ninguno de los países había denunciado esta falta de acuerdo, lo que quiere decir que la Cancillería mexicana debe haber influido sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para destrabar este entrampamiento. AMLO estaba en una posición muy personal sobre esta situación. Hoy (ayer) México ha traspasado la presidencia pro tempore a Chile y Chile se ha comprometido, a su vez, a traspasar la secretaría al Perú dentro de un mes. Es decir, el 1 de agosto Perú ya la tendría. No habrá retroceso en esta decisión.









¿Se puede decir que con este acuerdo, los países miembros de la Alianza del Pacífico reconocen la legalidad del gobierno de Dina Boluarte?

Lo importante en este caso es que la Alianza del Pacífico seguirá avanzando. En cuanto al reconocimiento de México, al final no es tan importante porque la realidad se ha impuesto. Ojo que no hay ningún otro país que haya dejado de reconocer al gobierno de Dina Boluarte como presidenta legítima del Perú. Si AMLO sale a decir lo contrario, mañana no tendrá ninguna importancia.





¿Se podrá incluir a los países que estaban interesados en pertenecer a la Alianza del Pacífico?

No sé si se va a poder avanzar al ritmo en el que estábamos porque han pasado varios meses. Vamos a ver si en los siguientes meses se toma la posta y se continúe avanzando. Quizá no se logre incluir a esos países, pero creo que el crecimiento se dará paulatinamente hasta retomar la velocidad. Hay que enfocarnos en la integración de las bolsas de valores.





VIDEO RECOMENDADO: