El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Mesías Guevara, afirmó que ningún proyecto minero en el Perú va a ser viable si no obtiene primero la licencia social.

"Ningún proyecto minero va a salir si no tiene la licencia social, así mandemos al Ejército. La licencia social no es un capricho y mientras no tengamos en cuenta a la comunidad dentro de un proyecto de desarrollo extractivo o de hidrocarburos, simplemente las comunidades se van a rebelar", expresó.

“Tía María mientras no tenga licencia social no va, así de clarito. No solamente Tía María, sino todos los proyectos mineros a nivel nacional”, declaró en Radio Nacional.

Precisó que hay que ver a la minería como un modelo y admitir que el modelo minero actual ha colapsado debido a que sus cuatro pilares (legal, tributario, social y ambiental) están "desarticulados y desfasados".

Indicó que en el Perú sigue funcionando la "silla giratoria", es decir, funcionarios que han trabajado en el Estado se van a laborar en la empresa privada, beneficiando a terceros según su ubicación.

“Así como hay la silla giratoria, diría que existen troyanos dentro del Estado, empresas interesadas que infiltran funcionarios en la gestión para que los favorezcan desde adentro; (...) se da en todos los niveles”, aseveró.

ELECCIONES INTERNAS

Sobre las elecciones internas que se llevarán a cabo mañana domingo en Acción Popular, Mesías Guevara reiteró que los integrantes del Congreso disuelto no integrarán la lista de aspirantes que presentará su partido para las elecciones legislativas del 26 de enero de 2020.

“Pido a la militancia de mi partido que no se deje engañar por el color del dinero. (...) Hay que tener cuidado para que no se dejen convencer. A través de un militante un voto, vamos a elegir a nuestros candidatos. Este Congreso va a ser muy importante”, subrayó.