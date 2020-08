El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, consideró grave la acusación del censurado primer ministro, Pedro Cateriano, contra el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, sobre un presunto condicionamiento del voto de confianza a la renuncia del ministro de Educación, Martín Benavides.

“De ser así, es un chantaje; sin embargo, es justo y necesario escuchar también el deslinde del propio Manuel Merino para conocer las dos versiones”, anotó Guevara en diálogo con RPP.

El también gobernador regional de Cajamarca sugirió que Merino de Lama pudo haberle avisado a Cateriano sobre las intenciones de las bancadas parlamentarias, en lugar de condicionar el voto. “También podemos entender que Manuel Merino pudo haber actuado de manera solidaria de avisarle a Pedro Cateriano, diciéndole ‘no hay votos respectivos como para que logres el voto de confianza’”, señaló.

El saliente primer ministro reveló hoy que el accionpopulista Manuel Merino lo llamó a su despacho para advertirle que si no retiraban a Martín Benavides del gabinete no obtendría la investidura. “Fui a su despacho, días antes de esto [la presentación ante el pleno] y me dijo, en privado, en la oficina de la Presidencia del Congreso, que no había consenso para extenderme el voto de confianza por la presencia y ratificación del ministro de Educación”, indicó Cateriano al diario El Comercio.

“Urge que Manuel Merino le dé al pueblo peruano una explicación sobre esa reunión y la versión que está dando Pedro Cateriano, porque es un evento bastante grave”, apuntó, por su parte, Mesías Guevara.

Voto dividido

El dirigente del partido político criticó la conducta de la bancada de Acción Popular ante la presentación de Cateriano en el Pleno, y la votación dividida (cuatro votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones). “No es la primera vez que al bancada vota de esa manera, pero sí creo que hoy, por las circunstancias, el voto debió haber sido de manera diferente”, observó Guevara.

“Es una votación que ha sido muy calculada, la cual ha sido muy equivocada porque los momentos actuales no responden a un cálculo político, sino a la unión de los peruanos y fuerzas políticas”, añadió.

Rechazó, además, que haya existido una intención de votar en ámbar. “Si quisieron haber buscado el uso del voto en amarillo, debieron haberse puesto de acuerdo todos”, explicó.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Martín Vizcarra tras negación del voto de confianza: “La reforma universitaria no se negocia”