Mesías Guevara: Reunión entre Vizcarra y Olaechea debe ser para definir rumbo de adelanto de elecciones

Luego que el mandatario Martín Vizcarra aceptara la invitación del titular del Congreso, Pedro Olaechea, para entablar un diálogo, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Mesías Guevara, coincidió con la postura del jefe de Estado para que la cita se realice en Palacio de Gobierno con una agenda única: el proyecto de adelanto de elecciones.

“El presidente de la República debe hacer sentir la autoridad en el sentido de que el diálogo debe realizarse en Palacio de Gobierno y no en otro lugar. (…) Martín Vizcarra debe continuar con lo que es el adelanto de elecciones, no hay otro camino y no hay otra propuesta, ese debe ser el único camino para que pueda darse el proceso del diálogo”, indicó en diálogo con Perú21.

Guevara hizo así alusión a la propuesta de Olaechea para que la cita se realice en la iglesia San Francisco, que se encuentra “a mitad de camino entre los dos poderes”.

Sin embargo, el también excongresista remarcó que Vizcarra no debe cometer “el errorn como lo hizo el expresidente Pedro Pablo Kuczynski”, cuando se reunió con Keiko Fujimori en la casa del cardenal Juan Luis Cipriani, en diciembre del 2016.

Agenda de consenso

En otro momento, el gobernador regional de Cajamarca sostuvo que una “agenda de consenso” entre los presidentes de ambos poderes del Estado debe abordar la propuesta del Ejecutivo para terminar el “entrampamiento político” que existe en nuestro país”, ante las voces que piden una vacancia presidencial.

Sobre el trámite que sigue la reforma constitucional para adelantar los comicios generales al 2020, Mesías Guevara apuntó que “se está dilatando demasiado el tema” en el Parlamento. “No cabe ninguna duda de que van a dilatar y archivar el proyecto de adelanto de elecciones; (…) pudieron haber suspendido la semana de representación pero no, no la suspendieron, es un desaire”, indicó.

En este escenario, y ante la posibilidad de que el mandatario comience a evaluar la posibilidad de presentar una cuestión de confianza si la primera semana de setiembre no comienza el debate de la propuesta electoral, la autoridad regional ello es una decisión “personalísima” del jefe de Estado.

“Hay que advertir al Congreso que están jalando demasiado la cuerda y en cualquier momento se puede romper y eso va a ser responsabilidad únicamente del Congreso. Hay que notificar a la historia que la actitud del Congreso es demasiada intolerante”, finalizó.