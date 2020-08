Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca, descarta los rumores de su eventual ingreso al gabinete en reemplazo de Pedro Cateriano. “Estoy en modo Cajamarca”, dice, pero, como presidente de Acción Popular (AP), no pierde de vista el comportamiento de su bloque congresal, tan cuestionado en los últimos días.

El Comité Político de AP se reunió el miércoles. ¿Evaluaron lo ocurrido en el Congreso y la actuación de su bancada?

Hemos acordado invitar al vocero de la bancada para que nos explique por qué ha sido la votación en tres partes y a Manuel Merino para que explique por qué las imputaciones del premier Pedro Cateriano, eso tiene que aclararse. Acordamos también seguir evaluando la situación y, luego, hacer una invocación a toda la bancada.

¿A quién le responde la bancada de AP?

La bancada debe responderle al partido, a través del Comité Político, y es por eso que estamos convocando al vocero y al presidente del Congreso para que nos expliquen qué ha pasado.

El portavoz Otto Guibovich ha dicho, sin embargo, que los congresistas no tienen mandato imperativo. Se entiende, entonces, que andan por la libre, sin dar cuenta de sus actos.

Esa interpretación es un poco sesgada. No están sujetos a mandato imperativo cuando es un tema de conciencia o tiene que ver con la moral, pero este es un tema político. Ellos tienen que rendir cuentas porque no llegaron al Congreso por arte de magia, sino porque el pueblo les dio esa confianza.

Sin Acción Popular no estarían donde están...

El pueblo les dio la confianza y el partido la posibilidad de llegar al Congreso. Por eso tienen que dar una explicación al pueblo, al Comité Político y al partido.

¿Cabe una amonestación?

Más que una amonestación, debe ser un acto de reflexión y rectificación en la actitud de la bancada; en este momento todos debemos tirar el carro en un solo sentido.

Rectificación tardía. Con la división de sus votos contribuyeron a la crisis con la salida del gabinete Cateriano.

Yo coincido, pero el camino de aquí al 11 de abril es bastante sinuoso, incluso hasta la transmisión de mando; por lo tanto, la rectificación de los errores que se han cometido tiene que hacerse, tener una posición más cívica, sobre todo de mucha responsabilidad porque tenemos que garantizar una transferencia democrática. Si el Ejecutivo y el Legislativo van a seguir tirándose piedras, al final quien pierde es la gobernabilidad y el pueblo en general.

¿Qué opina de que Manuel Merino haya actuado como emisario de agrupaciones que tienen en la mira la reforma universitaria?

Él se arrogó una representación que es válida en la conducción de la Mesa Directiva, pero representar a los voceros de todas las fuerzas políticas es un error, él no representa el pensamiento de cada bancada. Pienso que actuó con un espíritu solidario de avisarle a Cateriano lo que estaba ocurriendo, pero no debió arrogarse hablar por APP u otros, no debió hacer eso.

-En opinión de Mesías Guevara, “el ministro de Educación, Martín Benavides, debe permanecer en el cargo”.

-”No podemos caer en el juego de ciertos grupos interesados que ven la educación como un negocio”, acotó.

