El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Mesías Guevara, aseguró este miércoles que la investigación que la Fiscalía de la Nación le ha iniciado a la integrante de la Comisión Permanente Luciana León (Célula Parlamentaria Aprista) permite “sospechar” que tiene un desbalance patrimonial.

En diálogo con la Agencia Andina, Guevara lamentó que recién se conozcan estos hechos pese a que desde el 2014 han existido “sospechas al respecto”.

“Nosotros queríamos en esa oportunidad que se investigue, no la estábamos enjuiciando (a Luciana León), pero al final hubo más votos a favor de no investigarla. Con lo que ocurre ahora se nos está dando la razón, porque siempre denuncié irregularidades (en la zona de Gamarra en La Victoria) y sobre el desbalance”, sostuvo Guevara quien el 2014 integraba la Comisión de Ética del Congreso que decidió por mayoría no abrir una investigación contra León Romero por un presunto desbalance patrimonial.

“Todos veíamos un desbalance de algunos congresistas, porque un congresista no gana para enriquecerse o para comprarse departamentos o autos de lujo, tampoco puede alcanzar para diversos lujos, sobre todo si provenías de provincia pues tienes que alquilar una vivienda y pensar mantener a tu familia”, agregó.

Este martes un equipo de la Fiscalía de la Nación realizó un allanamiento al departamento, en San Isidro, de Luciana León Romero, representante aprista en la Comisión Permanente. A ella se le investiga de manera preliminar por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo propio por sus aparentes nexos con la organización criminal Los Intocables Ediles.