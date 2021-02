El presidente del partido Acción Popular, Mesías Guevara, cuestionó que la bancada acciopopulista haya solicitado explicaciones al colegiado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre los procedimientos para desestimar la exclusión de la contienda electoral de Martín Vizcarra.

“Son acciones que son muy aisladas, acciones que no responden a ningún tema de algo institucional y lamento que eso venga ocurriendo. Ellos tendrán que responder, sobre todo por sus actitudes y su manera de pensar porque, en este momento, presionar al JNE para orientar sus decisiones en una coyuntura de esta naturaleza es un acto que viola lo que significa el Estado de derecho y la neutralidad electoral”, declaró a RPP.

Esta mañana, la bancada de Acción Popular publicó en redes sociales un comunicado pidiendo al JNE que aclare ante el Congreso los procedimientos aplicados en segunda instancia que permitieron que candidatos como Martín Vizcarra puedan seguir en carrera.

Según informó el diario La República hubo un aparente cambio de voto retroactivo por parte de dos magistrados del JNE en casos similares al de la exclusión del expresidente por no haber incluido en su hoja de vida que era propietario de acciones de una empresa que había sido dada de baja.

“No se puede presionar al JNE. No es novedad (que la bancada no representa a Acción Popular). Siempre lo he dicho, la bancada siempre ha sido un brazo derecho aislado de un cuerpo, que es la institución”, reiteró Mesías Guevara.

El presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, esta mañana, descartó que haya algún tipo de favoritismo en las decisiones que toma el ente electoral.

“Hablar de fraude electoral es un hecho que no vamos a permitir, no solo que se no se produzca, sino que tampoco se anuncie ni se enturbien los comicios en circunstancias tan difíciles como las que estamos pasando. Rechazamos toda insinuación, cualquier insinuación de fraude”, dijo en un evento institucional.

