Mesías Guevara: "El Congreso está de espaldas al pueblo"

El ex congresista Mesías Guevara es el actual gobernador regional de Cajamarca . Hace poco fue elegido presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR) y, como tal, dice ver buena disposición de parte del mandatario Martín Vizcarra y del premier César Villanueva . No obstante, cuestiona al Legislativo y cree que ya no tiene representatividad.

Tiene menos de 30 días como gobernador de Cajamarca. ¿Cómo encontró su región?

Con problemas de embalse presupuestal, laboral y de obras. Hoy tenemos una región bastante embalsada.

¿A qué se refiere?

Por ejemplo, hay problemas en proyectos de desarrollo y todo eso se traduce en, aproximadamente, 20 mil millones de soles que harían falta.

Usted me menciona ese monto. Sin embargo, el presidente Martín Vizcarra cuestionó a las regiones por no utilizar el 45% del presupuesto que se les asignó el año pasado. ¿Cómo se resolverá eso?

Estamos tratando de desempolvar lo realizado en la administración anterior, y también estamos buscando establecer prioridades en los proyectos.

Como presidente de la ANGR, ¿observa voluntad en el jefe de Estado y el premier César Villanueva para lograr los objetivos?

Sí, vemos una buena predisposición, y entendemos que es por su esencia provinciana. Ambos han sido gobernadores regionales y nosotros, al igual que ellos, buscamos la gobernabilidad del país. Por eso creo que vamos a caminar juntos.

Le hacía la pregunta porque en Peruanos por el Kambio (PpK), el partido de gobierno, hay críticas a Villanueva y han solicitado cambios en el gabinete. ¿Usted cree que el premier debe mantenerse?

Con él (Villanueva) siempre hemos tenido una estrecha relación. Y siempre hubo esa vocación de trabajar de manera conjunta y consensuada. Lo que sí le invocamos al premier es que cada vez que convoque a diálogo, no solo lo haga con las bancadas porque el Congreso está de espaldas al pueblo, y han perdido esa representatividad. Nosotros solicitamos que también dialoguen con los gobiernos regionales y sus dirigentes.

Entonces, está de acuerdo con que el premier se mantenga pese a las críticas de PpK.

El presidente, según la Constitución, es el único que tiene la potestad de renovar a sus ministros. PpK está en su derecho de fiscalizar por ser el partido oficialista, pero es un tema que deben resolver en interno.

¿Cómo va a ser el trabajo con los seis congresistas que representan a Cajamarca?

Imagino que nos van a fiscalizar, lo cual vamos a agradecer. Por otro lado, sería importante que canalicen nuestras inquietudes, pues hay muchos temas en los que hay que legislar.

Usted ha mencionado que Cajamarca no es antiminero, pero que están cansados de que los mezan con mesas de diálogo. ¿Cómo va a evitar los conflictos sociales?

En primer lugar, queremos llamar la atención del Gobierno Nacional, que nos miren como una región de pro desarrollo. Tenemos que trabajar de manera concertada, pues en torno a los yacimientos mineros hay que actuar rápido. Por ejemplo, para el 6 de febrero, la provincia de Hualgayoc ya anunció un paro indefinido por el tema del relave que ocasiona contaminación.

¿Eso se lo han comunicado al Ejecutivo?

Sí, y con el propósito de evitar un conflicto social ya nos hemos reunido con representantes del Ministerio de Energía y Minas. También hemos solicitado que se establezca un acercamiento con la población para transparentar la información. El gobierno ya fue comunicado y nosotros estamos actuando de manera proactiva.