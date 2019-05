Mesías Guevara: "Los congresistas no son intocables"

El respaldo unánime de los gobernadores regionales a la decisión del presidente Vizcarra de presentar una cuestión de confianza por la reforma política fue inesperado. En esta entrevista, Mesías Guevara, presidente de la ANGR, nos cuenta detalles de cómo se produjo el apoyo y pide no confundir democracia con debilidad.

Lo que vimos el miércoles fue algo sin precedentes: el Ejecutivo en pleno respaldando la política del presidente. ¿Cómo se gestó este apoyo de parte de las regiones?

En la metafísica existe la ley de la causalidad, no de la casualidad. Nosotros de manera permanente habíamos tenido reuniones de trabajo con el ministro (Salvador) Del Solar, con el presidente de la República y con otros ministros. En ese contexto, nosotros siempre habíamos manifestado nuestro apoyo y predisposición, por convicción democrática, en el tema de las reformas que deben darse en nuestro país.

¿Cómo así estaban ustedes ese día (miércoles) con el presidente? ¿Hubo coordinación previa?

El 3 de mayo habíamos tenido una reunión en la ANGR y le habíamos dicho al premier que deberíamos tener un encuentro de trabajo más amplio. Y el 22 (de mayo) le pedimos de manera oficial que la cita sea el día de ayer (miércoles) en la tarde. Al llegar, el presidente de la República nos dice: ‘Saben qué, señores gobernadores, les voy a dar a ustedes una primicia, acabamos de aprobar el decreto supremo, donde vamos a hacer la cuestión de confianza’. Nosotros, con coherencia, simplemente le dijimos que nos gustaría acompañarlo para demostrar que también estamos apoyando la reforma política.

La ANGR tiene más de 20 miembros, ¿había unanimidad en la postura?

Sí, todos. El documento que entregamos al presidente ha sido firmado por los 25 representantes....



La congresista Yeni Vilcatoma dijo que ustedes habían sido usados. Que fueron convocados para hablar de otros temas y terminaron en la foto con el presidente Martín Vizcarra...

Yo diría que es un comentario anémico. Un comentario sin sustento, irresponsable, que falta el respeto al Perú, a los gobernadores nacionales y, lo más triste, a ella misma.

En el comunicado que difundió la ANGR manifiestan que no enfrentar a la corrupción está afectándolos en sus propias regiones. ¿Cómo, en el caso, por ejemplo, de Cajamarca, los perjudica?

Consideramos que las reformas tienen que darse de manera urgente, de manera inmediata. Hay temas que tienen que destrabarse, como la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, donde las regiones necesitamos ya modernizarnos. Que los ministerios se declaren en reestructuración para dar la real descentralización...

Pero ¿usted considera que esta cuestión de confianza y estas propuestas de reforma política van a resolver todos estos problemas?

Lo que pasa es que no tenemos una clase política adecuada. Sin una clase política que responda a las políticas de Estado y no a intereses subalternos o a intereses personales, el Perú no va a cambiar. Por eso debemos apoyar las reformas para lograr la institucionalidad. Los partidos políticos y el Congreso deben estar articulados en un esquema moderno. (El actual) está totalmente desfasado, falta una reforma estructural y si no apuntamos a eso, no vamos a lograr la gobernabilidad.

No hay duda de que existe una falta de compromiso para la reforma política y la lucha anticorrupción, pero ¿esta es la manera más adecuada? ¿Qué le respondería a quienes dicen que el presidente tiene una actitud muy confrontacional?

Yo diría más bien que el presidente ha reaccionado relativamente tarde. Porque incluso se ha dejado arrinconar y prueba de ello es que ha bajado en las encuestas porque el pueblo peruano veía en él cierto tema de debilidad, de retroceso en las reformas, que se apoyaron de manera categórica en el referéndum que se dio el 9 de diciembre de 2018, resultado que fue apabullante. Creo que ciertos sectores del Congreso han abusado de que el presidente ha sido, entre comillas, relativamente débil.

Al interior de Acción Popular, el congresista Víctor Andrés García Belaunde tiene esta postura de que se está pechando al Parlamento. ¿Cómo considera esta posición dentro del partido?

Yo pienso que los congresistas tienen que entender que no son intocables, que somos políticos y los que más pechan son ellos. Incluso, envueltos en la inmunidad parlamentaria, están de manera permanente agrediendo, insultando. Muchas veces en un país como el nuestro se equivoca el concepto de democracia, de respeto, con debilidad.

Dentro del Parlamento, hay algunos de sus miembros que quisieran un cierre del Congreso. ¿Cree usted que este es un escenario deseable?

Serán los propios congresistas los que tomen la decisión.