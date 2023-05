El Pleno del Congreso de la República tenía previsto debatir hoy el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que recomienda acusar constitucionalmente a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos e inhabilitarla por un período de cinco años para el ejercicio de la función pública. Este trámite, sin embargo, fue postergado ayer por una decisión discrecional del titular del Legislativo, José Williams, y los integrantes de su Mesa Directiva.

Esta es la segunda vez que se reprograma el tema en la agenda. La primera fue el 30 de marzo pasado “por única vez” y a solicitud de la propia magistrada. En esta ocasión el “salvavidas” se lo lanzó Williams a Ávalos argumentando que el congresista encargado de sustentar la acusación, Ernesto Bustamante, se encuentra con licencia médica.

En declaraciones a Perú21, sin embargo, el parlamentario por Fuerza Popular aclaró que si bien presentó una licencia médica desde la semana pasada, también solicitó funcionalidad virtual de tal forma que le permitan exponer el contenido del informe de manera virtual; su requerimiento, empero, no fue atendido por el presidente del Congreso. ¿Cuál es la razón?

“La decisión de no hacer la sesión de acusación contra la señora Zoraida Ávalos es de la Mesa Directiva, esa directiva no es mía. Yo no puedo decirle al presidente del Congreso: ‘haga, usted, tal cosa’. Yo estoy en capacidad de sustentar el informe, quizás es decisión de la Mesa decir que tengo que estar presente, no lo dice el reglamento, es decisión del presidente del Congreso”, precisó.

Según informó Williams al Pleno, la nueva fecha y hora de la sesión será fijada por el Consejo Directivo, lo que le da tiempo a Ávalos para seguir implementando su estrategia de defensa en la que ha involucrado a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la Junta de Fiscales Supremos, a sabiendas de que, de acuerdo al artículo 99 de la Constitución, el Parlamento tiene la prerrogativa de acusarla por infracción a la Carta Magna.

En un pronunciamiento, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) pidió a los congresistas “reflexionar en torno a la acusación constitucional”. “La judicialización de la política y la politización de la justicia son fenómenos contemporáneos que laceran las instituciones y socavan la convivencia social y ciudadana. La justicia no puede ser afectada por la política sin riesgo de quiebre de la autonomía de las instituciones”, indicó. Ávalos también logró que la Junta de Fiscales Supremos se reúna ayer en la tarde. ¿El propósito? Que se elabore un pronunciamiento a su favor.





DENUNCIAN A LA JNJ

Congresistas de distintas bancadas no han recibido bien estas gestiones. La congresista por Avanza País Patricia Chirinos ha presentado una denuncia constitucional contra los miembros de la JNJ por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido del cargo y ha solicitado su destitución e inhabilitación por 10 años. La bancada de Renovación Popular, por su parte, ha presentado una moción de rechazo al pronunciamiento de la Junta “por considerar que interfiere y constituye una presión indebida contra el Congreso en el cumplimiento de sus funciones de fiscalización y control político de los altos funcionarios del Estado”.





SE VICTIMIZA

En sus descargos mediáticos, por su parte, la fiscal suprema se ha victimizado. “Me quieren inhabilitar por una infracción y una demora que no existe”, ha dicho, pero el calendario la desmiente. Y es que la Procuraduría abrió investigación al golpista Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, 14 días después la congresista Patricia Chirinos denunció a Ávalos por omisión en actos funcionales, y recién el 4 de enero de este año la entonces titular de Ministerio Público le abrió investigación preliminar a Castillo por supuestas anomalías en licitaciones de Provías y Petroperú, así como presiones en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas; pero dejando en suspenso la misma hasta que culmine su mandato que entonces se pensaba sería en julio de 2026. ¿Cumplió con su función? Una mayoría congresal ya consideró que no lo hizo en la Comisión Permanente, ahora toca ver qué dice el Pleno donde se necesitan 52 votos para aprobar el informe.





Lady Camones: “Hay injerencia en las funciones del Congreso”

Para Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia en respaldo a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos es una “injerencia”.

¿Le sorprendió el pronunciamiento de la JNJ ?

A mí me preocupa la pérdida de imparcialidad en la Junta Nacional de Justicia sobre quien van a evaluar un proceso de ratificación. Esperábamos un pronunciamiento más genérico pero no demostrando el apoyo a la fiscal Zoraida Ávalos, porque las investigaciones y denuncias que se presentan en el Parlamento son competencias del Parlamento. Aquí no se está violando la Constitución ni el Reglamento. Zoraida Ávalos fue fiscal de la Nación y por haber ejercido ese cargo puede ser sujeta a una investigación. Todo ha sido aprobado en la Subcomisión, luego se ha elevado a la Comisión Permanente y tendría que ser discutido en el Pleno. Considero un grave error el comunicado de la JNJ, porque tiene una injerencia sobre las funciones que le corresponden al Congreso.

¿Cómo interpreta que el comunicado no esté firmado por los miembros de la JNJ?

Entiendo que el comunicado también ha salido en las redes oficiales de la JNJ, hasta el momento no hemos escuchado a ningún miembro de la JNJ decir que el documento sea falso o que no avalen lo que se ha escrito. Es una clara afectación a la objetividad que debe de tener esta institución. ¿Qué va a pasar cuando la señora Zoraida Ávalos entre a un proceso de ratificación, frente a una clara manifestación de favoritismo hacia la exfiscal?

La fiscal Ávalos aduce que ella actuó de la misma forma que en casos anteriores porque no existía un antecedente diferente…

Rechazo que se quiera decir que el Congreso de la República tiene un ánimo revanchista o que se tome una decisión con base en una venganza política. Estas expresiones pretenden darle una tonalidad distinta al trabajo que se ha realizado. Lo que se tiene que entender es que dentro del Parlamento no podemos determinar si ella cometió o no un delito, esas son prerrogativas exclusivas y excluyentes del Poder Judicial. Nosotros determinamos levantar el antejuicio para que el Ministerio Público culmine las investigaciones y pueda acusar si así lo determina. Nosotros solo determinamos si hay indicios suficientes. A la señora Zoraida se le acusa de no haber tenido la capacidad de investigar al señor Pedro Castillo dada la cantidad de denuncias de corrupción que se gestaron en su gobierno.





En declaraciones a Perú21, el congresista Ernesto Bustamante sostuvo que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) podría designar a un nuevo ponente de la acusación contra Ávalos.

el congresista Ernesto Bustamante sostuvo que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) podría designar a un nuevo ponente de la acusación contra Ávalos. Recordó que en casos anteriores, el parlamentario que acusa ha expuesto acompañado de la presidenta de SAC, Lady Camones, por lo que en esta ocasión podría ella asumir esta tarea para no dilatar más el tema.





