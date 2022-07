No hubo mayor sorpresa en la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso. Votos más, votos menos, las proyecciones respecto del respaldo a las cuatro listas de aspirantes se confirmaron tras una primera ronda electoral. En el camino se quedaron Héctor Acuña y Gladys Echaíz; el primero obtuvo 23 votos y la segunda apenas 16 de un total de 130.

En ese escenario, la disputa final se dio, en segunda vuelta, entre las listas lideradas por Lady Camones y Esdras Medina, quien encabezó un equipo de tinte oficialista integrado por parlamentarios de Perú Libre, Bloque Magisterial y la facción de Acción Popular conocida como ‘Los Niños’.

Finalmente, fue la legisladora de Alianza para el Progreso quien se hizo del triunfo y, en su discurso inaugural, aseguró que el Parlamento colaborará “en todo lo que sea necesario con el Ministerio Público para el logro de los resultados que el país espera”. Lo hizo aludiendo explícitamente a la captura de Bruno Pacheco, excolaborador del presidente Pedro Castillo.

“Este es un momento importante para reafirmar nuestro profundo compromiso en la lucha contra la corrupción, caiga quien caiga. Vamos a esperar con la debida ponderación los primeros resultados de las investigaciones. (...) La fiscalización y el control político no son obstrucción ni persecución. Son un deber y una obligación sustancial en una democracia para evitar que el poder de los gobiernos se desborde y se caiga en el autoritarismo o la autocracia. Desde aquí decimos con toda claridad: no a la corrupción, ni a la impunidad, ni a los ‘blindajes’ que los peruanos rechazan con toda justicia”, remarcó la representante del llamado Bloque Democrático.

BENEFICIO DE LA DUDA

Luego en declaraciones a la prensa, Camones trató también de disipar las dudas y recelos de algunos de sus colegas, que consideran condescendiente el comportamiento de su bancada: APP, con el gobierno de Pedro Castillo. Uno de ellos, Carlos Anderson, manifestó a Perú21.TV: “vamos a necesitar claridad de parte de ellos (de la Mesa) porque el escenario en las próximas semanas puede ser muy peligroso porque el Gobierno, acorralado contra la pared, puede reaccionar de manera impredecible”.

Al respecto, Camones replicó: " Se ha dicho mucho específicamente sobre APP, nosotros somos de oposición y es la línea que tenemos como bancada, vamos a seguir con una oposición responsable”, subrayó.

La legisladora apepista, asimismo, anticipó que su gestión buscará generar consensos y que se priorizarán en la agenda del Pleno las iniciativas legislativas relacionadas con la reactivación económica, la generación del empleo y la seguridad ciudadana.

Camones se convierte así en la presidenta del Congreso número 348 con el respaldo de 73 congresistas –entre ellos varios de Avanza País, que inicialmente apoyaron a Echaíz– que le permitieron imponerse sobre Esdras Medina, en torno a quien se alinearon todos los bloques de izquierda logrando 52 votos. Tras la derrota, Medina renunció a Renovación Popular. Si lo hubiera hecho antes de la elección no hubiera podido participar. Puro cálculo político.

OPINA

José Carlos Requena: Desenlace debe pasar por el Parlamento

La responsabilidad del Congreso en esta coyuntura de crisis, es que todo desenlace tendrá que pasar por el Parlamento, porque si (la solución) solo se limita a la esfera judicial, los plazos serán muy largos; en consecuencia, se tendrá que dar alguna celeridad ante una eventual remoción de Castillo de Palacio. Eso lo vamos a ver en las próximas horas o en los próximos días con la información que está proporcionando Bruno Pacheco. Habrá que ver qué resultado da esta nueva Mesa Directiva.

Si analizamos la segunda vuelta en la elección, solo hubo 20 votos de diferencia entre una y otra lista; eso también nos muestra que todavía se está lejos de la votación calificada que se requiere para la vacancia que son 87 votos. Ese nudo se va a poder desatar si alguna evidencia en el ámbito fiscal es absolutamente concluyente. Las informaciones de Bruno Pacheco que ya se están difundiendo son algunos indicios importantes que habrá que ver si tocan directamente al presidente Castillo que está en una larga agonía.

Camila Bozzo: Puede impulsar una vacancia

Creo que el perfil de Lady Camones, que es de provincia y sin antecedentes, es de mucho más moderada. Podría darle un nuevo impulso a las acciones de fiscalización del Congreso. Podría ayudar a generar más consensos e impulsar una moción de vacancia específicamente. La situación del presidente Castillo es bastante complicada. Es una afrenta para la moral del país que siga ocupando la presidencia. Pero creo también que para un sector del Congreso todavía no hay una afrenta, creo que no hay los votos, lamentablemente.

Para que se lleguen a los 87 votos se necesitarían algunos votos de la izquierda y no será fácil conseguirlos rápidamente. Bruno Pacheco está dando información importante a la fiscal y eso significa que en los próximos días conozcamos información importante que pueda comprometer al presidente Castillo. Lo que se comienza a escuchar es que si no es ahora, en algún momento se interrumpirá el mandato de Pedro Castillo, porque no pueden estirar la pita hasta el 2026.

SABÍA QUÉ

Camones se refirió a las denuncias contra los congresistas conocidos como ‘Los Niños’. “Vamos a ser implacables en la lucha contra la corrupción, no vamos a blindar a nadie; no puede ser que defraudemos la confianza teniendo una agenda personal”, fustigó.

En la segunda vuelta hubo 4 legisladores que no votaron, entre ellos Flor Pablo y Susel Paredes. José Luis Elías (Fuerza Popular) no asistió.

