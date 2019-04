Mercedes Cabanillas da polémica declaración sobre suicidio de Alan García [VIDEO]

La ex titular del Ministerio del Interior, Mercedes Cabanillas, en conversación con Rodrigo 'Peluchín' González y Gigi Mitre, se pronunció sobre el reciente fallecimiento del ex presidente Alan García.

La ex ministra se mostró muy afectada por la muerte de García y aseguró que siempre apostó por el "liderazgo de la mujer".

"Más que amiga de la familia, yo he sido militante aprista desde los 13 años. Somos promoción del Apra. Hemos tenido cargos público. Él me nombró la primera ministra mujer en el país en Educación y luego en Interior. He sido parlamentaria y secretaria general del Apra cuando él fue presidente. Me duele muchísima esta muerte", señaló (SIC) en el programa 'Valga me Dios'.

Cabanillas dijo que la muerte de García no se trata de un suicidio, sino de un asesinato.

"Es una muerta en la cual el arma suicida no ha sido de él, lo que ha tenido al frente es un arma asesina por todos los ataques y las exigencias que lo metan preso. No hay prueba y no habrá pruebas que Alan García ha cometido un delito. ¿Quién ha matado a Alan García? La prensa que merece mi irrespeto y naturalmente una administración del Ministerio Público que no es imparcial, están abusando del poder", (SIC) aseveró.

"Acá no se trata de meter o no meter las manos, se trata de que hay un derecho a la inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. Él tenía una gran admiración y respeto a la institucionalidad del país y la democracia. Para llevarse un arma a la sien y disparar hay que ser bien valiente. Hay que estar bien enterado de que la gente está presionada e influenciada por el poder mediático", sostuvo.