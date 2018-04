Mercedes Aráoz: "César Villanueva no tomó nota de que viajamos mucho"

Después de dejar la Presidencia del Consejo de Ministros ( PCM ), Mercedes Aráoz ha preferido no pasar a una etapa de silencio, como suele pasar con otros ex ministros. En esta entrevista, la ex premier comenta de manera clara y directa las acciones del nuevo gobierno, dirigido por el presidente Martín Vizcarra y su premier César Villanueva .

El primer ministro, César Villanueva, iniciará una ronda de diálogos con las bancadas del Congreso antes de solicitar el voto de confianza para su gabinete. ¿Cree que estas citas serán positivas?

Esperemos que sí. Yo hice exactamente lo mismo, tuve una ronda de diálogo con las bancadas antes del voto de confianza. Creo que es la forma correcta de comunicar por dónde vamos a trabajar.

¿En aquella ocasión, funcionaron los diálogos que usted sostuvo?

Yo creo que sí. Fue bienvenida esa conversación, ese diálogo.

Después de concedido el voto de confianza fue que se quebró la relación. ¿Podría suceder también ahora?

Mire, la relación Ejecutivo-Congreso es muy variable. Empezó, en mi caso, bien, con el diálogo, se dio el voto de confianza; después hubo diálogo otra vez por el tema del pedido de facultades y así continuó todo lo positivo hasta el tema de la vacancia, que interrumpió la comunicación.

¿Cree que, con la asunción del nuevo gobierno, ya se superaron esos impasses?

Esperemos que, por el bien del país, cesen estos niveles de conflictividad. Lo ideal es apoyar al gobierno para que tenga tiempo para ejecutar y dar resultados.

¿Está de acuerdo en que el gobierno presente facultades?

Sí, hay temas que se quedaron pendientes del pedido de facultades que presentamos nosotros, como la reactivación económica y temas en materia anticorrupción.

Usted ha visto los nuevos rostros del gabinete. Algunos de ellos han sido cuestionados, como el ministro de Defensa, quien habría tenido una relación cercana a Vladimiro Montesinos, o la ministra del Midis, que fue activa militante del Frente Amplio (FA). ¿Qué opina de ello?

Siempre hay cuestionamientos. Yo espero que les vaya bien, que realmente funcionen, que hagan lo mejor para el Perú. Entrar al debate de quién es qué, sin evaluarlos, no corresponde.

El premier Villanueva dijo hace unos días que sus ministros no van a ser de escritorio, sino que viajarían. ¿Lo tomó como un mensaje para el gabinete que usted dirigió?

Los ministros que estuvieron en mi gabinete salieron y viajaron muchísimo. Estuvieron algunas veces en el norte, otras veces en el sur. Ante emergencias como la de Caravelí todos se movilizaron, en momentos en los que no había emergencia también fueron a Loreto para resolver conflictos en materia de las cuatro cuencas... O sea, no sé. De repente no tomó nota de que habíamos viajado muchísimo, pero yo sí le puedo decir que los miembros de mi gabinete estaban presentes, no eran personas de escritorio, se lo puedo asegurar. Hacían su trabajo técnico, pero también estaban presentes en las regiones.

¿No era un gabinete solo de tecnócratas?

No es cierto, y los viceministros que han tomado eran tecnócratas que fueron parte de mi gabinete. Los han tomado, a varios de ellos... Viceministros, directores generales. Me imagino de que ese es un reconocimiento de que hemos estado trabajando.

El presidente Vizcarra también criticó que solo se avanzó el 10% del presupuesto para la reconstrucción. ¿Es una mensaje al gobierno anterior, del que usted formó parte?

Yo he conversado con él y le dije que había una propuesta de ley que se la hemos dejado preparada para que la presente, porque había dificultades para ejecutar, dado que la norma era demasiado reglamentarista. Los avances que se han hecho durante mi gestión fueron múltiples y se dejó un plan para ejecutar este año más de S/7 mil millones. Pero se requería, sí, algunas reformas legales. Ese es uno de los temas que nosotros queríamos poner en facultades y espero que lo pongan en el pedido, para facilitar la ejecución de las obras en materia de reconstrucción. Nosotros descentralizamos. Una buena parte de lo que se había planteado como obra de carácter nacional la volvimos regional y local. Sí le hemos dejado el paso avanzado.

¿El gobierno deberá continuar lo que su gestión hacía?

Sí, claro. Es el mismo gobierno, es el gobierno de Peruanos por el Kambio (PpK) con el presidente Vizcarra, a quien deseo el mayor de los éxitos. Tanto él y yo éramos miembros de la misma plancha. Estoy segura de que le va a dar, por supuesto, su color, su sabor, pero efectivamente muchas cosas te limitan. Los cambios que se hicieron en la reconstrucción fueron gracias a la presencia de Vizcarra como ministro, su atención inmediata, el estar en el campo.

El de Vizcarra es el mismo gobierno, pero ahora tiene el apoyo de Fuerza Popular (FP)...

Espero que le den el apoyo para que pueda trabajar, porque es muy difícil trabajar sin un apoyo del Congreso. Por eso espero que, si le van a dar el apoyo, no sea solo de palabra ni una sola vez, sino que permanentemente lo apoyen y no lo estén cuestionando por sus acciones o a sus ministros. Una cosa es hacer una acción de control y otra cosa es ponerse en una posición de no permitirle trabajar.

¿FP debe ser la bisagra del gobierno hasta 2021?

Yo creo que él tiene un grupo parlamentario, que es PpK. Ellos deben ser su bisagra.

Pero PpK no es mayoría en el Congreso.

Pero esa es la bisagra, y esperemos que FP y las otras fuerzas políticas apoyen la gestión para que en 2021 podamos dejar un país listo para que asuma otro presidente, con libertad, plenitud, buscando el desarrollo.

AUTOFICHA

“Soy congresista de Peruanos por el Kambio (PpK) y vicepresidenta de la República. Fui presidenta del Consejo de Ministros (PCM) durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Soy economista, con estudios en la Universidad del Pacífico y en la Universidad de Miami. Fui ministra en el gobierno de Alan García”.

“En esos videos (‘kenjivideos’) se menciona a tantas personas... Es un riesgo creer en la palabra de alguien cuando puede estar usando frases no fundamentadas. Habrá investigaciones, pero yo confío en que esos congresistas (Galarreta, Letona y Alcorta) no han tomado dinero sucio”.

“En ese momento, con los dichos hacia el presidente Kuczynski, ya era imposible mantener al gobierno. Por los dichos, no porque sean verdad, porque ni el presidente ni los ministros estábamos metidos en una compra de votos. Esos dichos afectaron al gobierno de Kuczynski, pero no eran ciertos”.