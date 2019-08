Zeballos sobre renuncia de Araoz: "¿Por qué lo hizo en un momento crítico?"

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos , cuestionó que las renuncias de los congresistas Mercedes Araoz , Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca a la bancada Peruanos por el Kambio (PpK) se hayan producido en un "momento crítico".

"Era prácticamente posible dejar al Gobierno sin una bancada oficial. (...) ¿Por qué a escasas horas? Pudo ser dos o tres días antes, ¿por qué en un momento crítico, cuando se tiene que decidir quiénes son los integrantes de las comisiones y quiénes la presidirán? Pareciera ser que también ha primado un criterio personal detrás de estas decisiones", refirió.

En Radio Nacional, señaló que no tiene ninguna evidencia de que hubo un compromiso entre el Ejecutivo y la bancada oficialista para que Mercedes Araoz continúe en la presidencia de la Comisión de Economía para el periodo 2019-2020. "Una cosa es coordinar y otra decidir", expresó.

Asimismo, dijo que respeta la decisión de la bancada oficialista de incorporar a Yesenia Ponce. "Respeto la autonomía de la bancada. (La incorporación de Ponce) es una evidencia de que la bancada mantiene autonomía; (...) hay niveles de coordinación, pero no de imposición", afirmó.

Del mismo modo, precisó que la bancada es un "eje de comunicación" entre el Ejecutivo y la Mesa Directiva del Congreso, pero aclaró que eso no implica que ambos tengan que seguir los mismos lineamientos.

De otro lado, Zeballos negó una supuesta renuncia del jefe del gabinete Salvador del Solar , aunque dejó en claro que la última palabra la tiene el presidente Martín Vizcarra por tratarse de un cargo de confianza.

"No. Hace buen tiempo existen unos corrillos de comentarios de que renunció el premier, que salen dos o tres ministros; no hay nada de eso. Hemos tenido una sesión de gabinete el día miércoles, muy auspiciosa, y de eso no hay nada en ciernes", sentenció.