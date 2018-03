Mercedes Aráoz sobre vacancia: "Es una guerra de tronos"

La vicepresidenta Mercedes Aráoz calificó de "mala y dolorosa" la experiencia que atraviesa el país a causa del pedido de vacancia en contra del presidente Pedro Pablo Kuczynski . Indicó que a pesar de ello no se "arrepiente" de ser viceministra.

"Sí creo que es una mala y dolorosa experiencia. Nunca he visto un Congreso donde no puedas conversar con la oposición. Hay una actitud de bloqueo. Por ejemplo, pedí facultades y la mayoría me dijo que no me iba a recibir para conversar. Eso no es hacer política", dijo en entrevista con El Comercio.

Asimismo, indicó que los diferentes problemas que afronta el Ejecutivo se deben a intereses por el poder.

"En un país con todas las oportunidades, las estamos perdiendo por una guerra de tronos. Todos quieren arrancharse un pedazo de poder y no están preocupados en para qué sirve", dijo la premier.

Aún así, la vicepresidenta confía en que PPK superará el pedido de vacancia, el cual se debatirá en el Congreso el próximo jueves 22 de marzo.

"Hay gente que va a estar de nuestro lado, no puedo decir quiénes. Gente con la que se puede conversar en el Congreso y que son demócratas", indicó.

ODEBRECHT

Mercedes Araóz reconoció que el presidente pudo ser más "cuidadoso" en su defensa frente a las acusaciones de sus vinculaciones con Odebrecht. Para la vicepresidenta, PPK no laboró directamente para la empresa brasileña.

"El presidente trabajó para Odebrecht en un solo caso, a través de First Capital. Dando un servicio a otro. Quizá no lo recordaba, no lo tenía suficientemente ordenado, pero no ha hecho ningún acto que implique corrupción. La mejor prueba de que no es un dinero sucio es que todo fue bancarizado acá y en Estados Unidos", respondió.

Araoz calificó al presidente como "una persona correcta". Es por eso que considera que no se le puede juzgar por información preeliminar. Además, se quejó de la información filtrada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

"Quieren generar una conmoción frente a la opinión pública. Decir: “Mira él es corrupto, alinéate conmigo”. Y, sí, parece que les falta votos [para la vacancia] o quieren ocultar algo. Está saliendo información de lo que dice Jorge Barata sobre otros partidos políticos, cosa que yo también critico porque no sé cómo se filtra. Pero quieren taparla diciendo “el presidente es más corrupto”, explicó al vicepresidenta a El Comercio.

MARTÍN VIZCARRA

Ante un posible escenario de vacancia presidencial, desde la oposición ven con buenos ojos que el primer vicepresidente Martín Vizcarra asuma el mando, Aráoz indicó que "el gobierno es el de Pedro Pablo Kuczynski con su partido Peruanos por el Kambio".

Además, quiso aclarar que desde el Gobierno no se ha aislado a Vizcarra, quien cumple rol de embajador en Canadá. Según la viceministra fue el propio ex gobernador de Moquegua quien decidió viajar al país norteamericano.

Aún así, dijo que no aceptaría formar parte de un Gobierno de Martín Vizcarra en caso la vacancia prospere y él acepte el cargo.

"Continuar en el gobierno si vacan al presidente sería volverme títere de un modelo de gestión que a mí no me gustaría. Porque, después de la vacancia, olvídate de la fiscalía, del Tribunal Constitucional, de la libertad de prensa y de todas las demás cosas", comentó.