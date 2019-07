Mercedes Araoz: 'Voy a tratar de convencer a Martín Vizcarra de que permanezca hasta el 2021' | VIDEO

En medio de los rumores por una relación tensa, la vicepresidenta Mercedes Araoz se pronunció después de tres días del anuncio del mandatario de la República, Martín Vizcarra , sobre su propuesta de reforma constitucional que adelantaría las elecciones generales al 2020.

En diálogo con El Comercio, Mercedes Araoz, reveló que la noticia la recibió en el Congreso durante el mensaje a la Nación, por lo que resultó tan sorprendida y lamentó que no haya podido conversar con Vizcarra, pues podía ofrecerle otro tipo de mirada o lectura del contexto político actual.

"Tengo mi lectura del Congreso y también del Ejecutivo, mi lectura es que somos corresponsables de la crisis política, no es un tema solamente del Congreso como tampoco es solo del Ejecutivo, como algunos lo están diciendo. El último año ha sido tenso y difícil y ni el Ejecutivo ni el Legislativo han estado a la altura para encontrar un espacio de diálogo. […] Hemos utilizado de manera frívola dos instrumentos constitucionales: uno que es la vacancia presidencial y el otro que es la cuestión de confianza", dijo Mercedes Araoz.

En la misma línea, la vicepresidente aseguró que "el pueblo nos eligió para llegar al 2021, tanto al Ejecutivo como Legislativo", y por esa misma razón se ha comprometido a convencer a Vizcarra para que culmine con su mandato presidencial.

¿ASUMIRÁ COMO PRESIDENTA?

Al ser consultada sobre asumir como presidenta en un posible escenario de renuncia de Martín Vizcarra, Araoz no lo descartó.

"Depende, depende de las circunstancias. Vuelvo a decir que yo no me aferro a un puesto, no tengo una ambición especial. Es más, no es muy grato recibir una papa caliente, la situación sería muy complicada. Muchas cosas pueden pasar en ese momento, hay que ver los escenarios y estudiarlos con tranquilidad. Pero sobre todo vuelvo a insistir, yo personalmente voy a tratar de convencer [a Vizcarra] de que permanezca hasta el 2021, porque creo que es lo más saludable para nuestro país", agregó.