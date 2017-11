La premier Mercedes Aráoz aseguró este lunes que tanto el gobierno, como las autoridades regionales, sí se están trabajando en la reconstrucción de las zonas afectadas por el Niño costero y señaló que la ejecución de las obras requiere todo un proceso.

“De hecho las obras ya empezaron. (...) Las cosas ya se están resolviendo. El gobernador ya hizo las licitaciones y comienzan las obras de pistas y veredas. No es cierto que no se está trabajando. El Ministerio de Agricultura está trabajando en la limpieza de ríos y defensa ribereñas”, exclamó.

La defensa de la jefa del gabinete a las labores de reconstrucción se dan también luego de la publicación de la encuesta de Pulso Perú, de Datum, que revela que el 75% de peruanos considera que no hay avances en este proceso. Solo 20% señala que sí hay progresos.

En declaraciones a la prensa, junto a Luis Valdez, presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, Mercedes Aráoz consideró que no es correcto mostrar imágenes de cuando sucedió el desastre, hace casi un año, y afirmar que son actuales. Añadió que eso es "mentirle al público".

“Estamos trabajando. Todos los proyectos de inversión tienen un proceso. Tienen que hacerse así para no darle un producto mal hecho. No es que no hayan hecho el trabajo. Se requieren obras de ingeniería”, insistió.

No obstante, precisó que los trabajos de este año son de “rehabilitación” y dijo que las “soluciones definitivas” se darán a lo largo de los tres años que se tienen para ejecutarlas.

“La idea es trabajar juntos. No estoy de acuerdo en que se centralice la gestión, sino en fortalecer la capacidad de los gobernadores y trabajar con sus unidades ejecutoras y avanzar”, remarcó Aráoz, tras señalar que se buscará recordar la "tramitología".

Mercedes Aráoz conversó con la prensa luego de inaugurar la sexta reunión entre los gobernadores regionales y el gobierno, llamada GORE Ejecutivo.