La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, confirmó que seguirá ocupando dicho cargo dentro de la plancha presidencial de Martín Vizcarra

“He presentado la renuncia (a la vicepresidencia), pero mientras no haya nadie que la acepte, no puede regularizarse. Eso fue el análisis que ha hecho la ministra y concuerdo con ella”, comentó Araoz en declaraciones a Correo en alusión a lo dicho el fin de semana por la ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla.

En una entrevista que brindó al diario El Comercio, Mercedes Araoz sigue siendo vicepresidenta y que, como tal, hubiera tenido que quedarse en el cargo en caso de que Martín Vizcarra decida viajar al extranjero.

Araoz coincidió con la opinión de Revilla en esa línea. “Ante la falta de un Pleno (del Congreso), todavía sigo siendo vicepresidenta. Lo dijo la ministra (de Justicia) y estoy cumpliendo lo que cabe ahí, nada más, pero como el único mandato es (...) del presidente, no lo estoy reemplazando”, manifestó.

La vicepresidenta recordó que, con este puesto dentro del Ejecutivo, ella no recibe remuneración alguna y que no tiene planteado ser una candidata para el Parlamento que será electo el 26 de enero del 2020.

“(¿A qué se dedica ahora?) Ese es el problema, soy vicepresidenta, no gano un sueldo y tengo que trabajar para poder vivir. No hay, probablemente, incompatibilidad. No sé, eso tengo que resolverlo”, concluyó.