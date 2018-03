Mercedes Aráoz: "Seguiremos trabajando por nuestro querido Perú"

La vicepresidenta Mercedes Aráoz estuvo esta tarde al lado del flamante presidente Martín Vizcarra . Junto al jefe de Estado saludó a los congresistas, pero se le vio seria.

Araoz afirmó hoy que no renunciará a la segunda vicepresidencia de la República. Hace unos días, la también congresista oficialista señaló que dejaría su puesto en la plancha presidencial, si es que el ahora ex jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski (PPK) era destituido por el Congreso.

“Yo planteé mi renuncia a la vicepresidencia si es que se daba una vacancia que muchos considerábamos no se enmarcaba en las causales fijadas en la Constitución”, se lee en el comunicado difundido por El Comercio.



Araoz remarcó que lo ocurrido en esta situación es distinto a lo que ella señaló hace algunas semanas. “Lo que ha ocurrido ahora es distinto. Es una renuncia del Presidente de la República al cargo para el que fue elegido. En esa circunstancia es mi deber respetar lo que dice la Constitución sobre la sucesión”, remarcó.

GRACIAS A TODOS

Minutos después de la ceremonia, Aráoz se pronunció en Twitter : "Quiero agradecer a los Ministros, funcionarios y a todos los trabajadores que me acompañaron en los 6 meses de mi gestión en la @pcmperu. A pesar de todas las dificultades, ustedes pusieron el alma para servir a los peruanos. Seguiremos trabajando por nuestro querido Peru! Siempre".

Cabe resaltar que Martín Vizcarra inició el 'Mensaje a la Nación' reconociendo que se afrontaba una situación difícil. "Quiero transmitirles la esperanza y la fe que juntos vamos a construir un Perú mejor", dijo y agregó que ha llegado el momento de decir basta.