Mercedes Aráoz saludó decisión del TC contra ley de publicidad estatal

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz , se mostró a favor y agradeció la decisión que tomó el Tribunal Constitucional (TC) al declarar inconstitucional la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados, la misma que fue impulsada por el congresista Mauricio Mulder y apoyada por la bancada de Fuerza Popular.

"Yo esperaba que se tome una decisión de esta naturaleza. [La decisión del TC] ha sido por mayoría, seis votos a favor contra uno, porque es una norma inconstitucional que le quita la facultad, el derecho de estar informada a la población", sostuvo Aráoz en un conferencia en el Parlamento tras conocerse la resolución del TC.

Es una buena noticia que el @TC_Peru haya declarado inconstitucional la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados. Quienes creemos en el derecho de acceso a la información y la libertad de expresión celebramos esta decisión que beneficia a nuestra democracia.

1/2 — Mercedes Aráoz (@MecheAF) 11 de octubre de 2018

La también legisladora de Peruanos por el Kambio (PpK) dijo que mientras estuvo vigente la ley que prohíbe la publicidad estatal, esta no originó "un ahorro significativo" para el Estado.

"Es falso lo que ha estado diciendo [Mauricio Mulder]", indicó.

Muy por el contrario, señaló Aráoz, muchas instituciones públicas tuvieron que enfrentar dificultades porque no podían comunicar de forma eficiente. "Las pérdidas no las tengo cuantificadas, pero estoy segura que el ahorro no es tanto como dicen porque están sumando cosas que no son ciertas", refirió.

También cuestionó el argumento sobre que se usa la publicidad estatal en medios de comunicación privados para comprar conciencias.

"Durante todo este tiempo en el cual no ha habido la publicidad estatal, nadie ha callado a la prensa [...] Los periodistas independientes han seguido defendiendo a unos y otros. Y esa es la independencia que hay en la prensa. Eso lo respetamos. No se compra el corazón ni la letra de los periodistas", remarcó Aráoz.

En ese sentido, señaló que ahora espera que se debata el proyecto de ley sobre la publicidad estatal que presentó a la Comisión de Transportes del Congreso. Dijo que su propuesta recogió opiniones de actores importantes del sector.

"Mi invitación a Mulder es que conversemos y trabajemos sobre el proyecto de ley que he presentado", indicó.

"El proyecto de ley que tengo es mejor, es más amplio y tiene mejores sistemas de control. Y creo que un buen debate puede ayudar a la población a tener ese acceso a la información y al gobierno el derecho a comunicar lo que está haciendo", concluyó.