Mercedes Araoz: "Esta es una ruptura muy dolorosa. Vizcarra no confía en mí y yo tampoco confío en él”

La vicepresidenta Mercedes Araoz afirmó que al enterarse de la propuesta de reforma constitucional del presidente Martín Vizcarra para adelantar elecciones al 2020 en el mismo Congreso, consideró que ha habido una "ruptura" en la confianza que tenía con el mandatario.

Sostuvo que tras este hecho, el jefe del Estado no confía en ella y viceversa. En ese sentido, Araoz lamentó que la "hayan obviado" pese a "haberse fajado" en defensa del Ejecutivo.

"Esta es una ruptura muy dolorosa para mí. Vizcarra no confía en mi y yo tampoco confío en él. Obviamente a cualquiera le duele que la obvien. Es difícil volver a tener confianza, yo se lo he dicho y no le he mentido. Es un momento difícil en la relación de confianza con el presidente", sostuvo en una entrevista con Cuarto Poder.

"Yo además me he fajado. Si hay una demostración de mi parte es que me he fajado en la defensa de muchas iniciativas del Gobierno. Si yo no hubiera dado muestra de eso, entendería que digan que no confían en mí", agregó.

La también legisladora aseveró que no busca ser presidenta de la República y reveló que no aceptó encabezar una lista a la Mesa Directiva del Parlamento para no generar "una incomodidad" en su relación con el Ejecutivo.

Araoz dijo creer, en esa línea, que en estos tres años han habido errores tanto en el Gobierno como en el Congreso. Destacó que pese a no estar de acuerdo con la medida tomada, se ha optado por una "salida constitucional".

"Han habido errores de las dos partes. Hay que tener un mea culpa mutuo, pero ya no es el momento de mea culpas, es cómo respondemos", manifestó.

"Creo que la medida del presidente tiene un valor, no está disolviendo el Congreso. El presidente no fue por ese camino, fue a pedirle al Congreso un adelanto de elecciones", indicó.

Finalmente, la vicepresidenta aseguró que intentará convencer al presidente de que culmine su mandato el 2021 y que "abra los caminos al diálogo", puesto que con la "inestabilidad se pone en riesgo la economía del país".

"Aquí es el Perú primero, yo no voy a poner en riesgo al país. Yo voy a tratar que el presidente culmine su mandato y el Legislativo también", remarcó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: