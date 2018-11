Mercedes Aráoz rechazó agresión contra Luis Alva Castro

La vicepresidenta Mercedes Aráoz se solidarizó con el ex presidente del Consejo de Ministros Luis Alva Castro quien fue agredido anoche por manifestantes que protestaban contra el pedido de asilo político realizado por el ex presidente Alan García ante la Embajada de Uruguay.

"Ayer vimos algo lamentable: el ataque a Luis Alva Castro. Yo puedo ser una persona que no me gusta que haya habido corrupción en mi país, pero no puedo atacar a una persona que ha sido ministro de Estado, congresista, una persona que ha trabajado por el país, de 76 años de edad, y patearlo en la calle", sostuvo en una entrevista para TV Perú Noticias.

"Creo que estos son excesos y es lo que no queremos hacer: es linchamiento. Lo que queremos es que haya ley. Yo aquí me solidarizo con Luis Alva Castro", señaló.

Como se recuerda, Aráoz compartió gabinete ministerial con Alva Castro durante el segundo gobierno de Alan García. El ex ministro aprista fue víctima de una golpiza anoche cuando se presentó a la residencia del embajador uruguayo para visitar al ex mandatario.

Sobre el pedido de asilo político del ex mandatario a Uruguay, la también parlamentaria de Peruanos por el Kambio remarcó que en el Perú "no existe persecución política". Prefirió, en ese sentido, no opinar respecto a la concesión de un salvoconducto por parte del Gobierno en caso se le otorgue asilo a García Pérez.

"Si yo digo va a haber tal acción o tal otra, podría aparecer como una interferencia política, creo que no vale la pena ni mencionarlo ahora, es una decisión que sucederá en su momento", manifestó.

"Pero sí remarco que no hay intervención política ni existe actitud para intervenir a la justicia", indicó.

En otro momento de la entrevista, Aráoz dijo esperar que el congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular) sea desaforado del Parlamento tras denuncia por tocamientos indebidos.

"Espero que sí [sea desaforado], porque realmente ese señor tiene una retahíla de malos comportamientos", declaró.

Cabe destacar que la semana pasada Mamani fue conminado a desembarcar de un avión de Latam Airlines en el que iba a viajar desde Juliaca a Lima. Una tripulante denunció presuntos tocamientos indebidos de parte del legislador, hechos que quedaron registrados en la comisaría del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Vea también Fiscal Domingo Pérez negó que se utilice a la Fiscalía para perseguir opositores en caso Alan García

La vicepresidenta afirmó que el congresista ha negado "de la manera más burda" una acusación seria y cuestionó que el legislador sea el "colaborador" del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en la denuncia constitucional en su contra.

"La verdad es que me molesta escuchar a una persona que tiene todas las características de un tipo de acciones delincuenciales, entonces, ciertamente si ese es su colaborador eficaz [de Pedro Chávarry], si tenemos un problema", afirmó.

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, presentó hace algunas semanas una denuncia constitucional contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK), los legisladores oficialistas Mercedes Aráoz y Carlos Bruce y otros por el presunto caso de compra de votos para evitar la vacancia del ex presidente.

Vea también Fiscal Pérez fue ovacionado por estudiantes sanmarquinos tras taller de derecho procesal [VIDEO]

Como se recuerda, el congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular) mostró en una conferencia de prensa en marzo pasado, junto a otros miembros de su bancada, diversos videos y audios que revelarían que se ofrecieron prebendas a algunos parlamentarios a cambio de que votaran en contra de la vacancia de PPK.