La premier Mercedes Aráoz ratificó este lunes que tanto ella como Martín Vizcarra renunciarán a la vicepresidencia si prospera el nuevo intento de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Al sustentar su posición, advirtió que en un eventual escenario de vacancia la oposición tendría tanto a Vizcarra o a ella con una espada de Damocles reviviendo cuestionamientos, por ejemplo, sobre el aeropuerto de Chinchero o el caso Bagua.

“Es lo que corresponde (renunciar) porque están haciendo una fórmula de destrucción a través de mecanismos 'institucionales' de nuestra democracia. (…) El que siga, cualquiera que sea, en la Presidencia tendrá una espada de Damocles y lo querrán usar como marioneta”

Cuando se le preguntó sobre las visitas de Gerardo Sepulveda a la Presidencia del Consejo de Ministros cuando PPK ejercía esa función, la premier volvió a defender la integridad del mandatario y aseguró que se quiere poner el "sambenito de corrupto" sin pruebas y a una persona que no tienen antecedentes de ese comportamiento.

"Están diciendo una serie de falsedades atroces. Yo recibo todos los días a una serie de personas. (...) Puede haber sido una visita personal sin que eso signifique hablar de temas de negocios, no es información nueva, se quiere poner un sambenito de corrupto a una persona que no tiene antecedentes de corrupción y sin pruebas que es lo peor. Todas son sospechas, uno puede fabricar una historia bien fácil", sentenció.

. @MecheAF: El país es primero. Nuestra patria tiene que defender la democracia. El presidente electo es @ppkamigo. — Consejo de Ministros (@pcmperu) 19 de febrero de 2018

En alusión al fujimorismo y a la izquierda, la jefa del gabinete enfatizó que un sector de la oposición busca venganza porque "ganamos las elecciones" y otro por el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori. "Es lamentable que sea por venganzas y no por intereses más amplios", exclamó.

En ATV, Aráoz indicó que ella, en su condición de funcionaria pública, también recibió a representantes de la empresa Odebrecht, pero eso no quiere decir que haya sido "aceitada". "No puedo permitir que se maltrate a un presidente sin pruebas", insistió mortificada.

"Esa inestabilidad no es buena, déjenlo trabajar, no es corrupto, cumplamos y aceptemos las condiciones por las que fuimos electos. Pedro Pablo siempre actuó con legalidad. No ha estado jugando para nada ilegal", aseveró.