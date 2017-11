Mercedes Aráoz: "Si quieren que vaya a la Comisión Lava Jato, iré"

La jefa del Gabinete Mercedes Aráoz insistió este miércoles en que ella no es la funcionaria competente para responder a la comisión Lava Jato por la eventual demanda de Odebrecht al Estado peruano, pero aclaró que si este grupo insiste en convocarla asistirá.

En diálogo con Perú21, Aráoz reiteró que existe una comisión especial que encabeza el Ministerio de Economía que está activa para defender los intereses del Estado.

"Se equivocan en el funcionario, yo no tengo nada que ver con este asunto, no tengo objeción de responderle al Congreso, pero esta no es mi función, hay funcionarios encargados de ver el caso (de la eventual demanda)", sostuvo.

No obstante, la primera ministra dijo que si la comisión que encabeza Rosa María Bartra busca convocarla, asistirá. "Si quieren que yo vaya, iré, pero creo que debe haber más responsabilidad en el Parlamento", expresó.

Sobre la acción legal que podría interponer la compañía brasileña, que reclama al Estado peruano haberlo perjudicado económicamente con sus inversiones, la presidenta del Consejo de Ministros indicó que el Ejecutivo tiene una estrategia para responder.

"Hay un procedimiento que se sigue en el exterior, Perú tiene experiencia en este tipo de demandas, nosotros seguiremos firmes para defender al Estado", apuntó.