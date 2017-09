Mercedes Aráoz: “El propósito es crear espacios de consenso y diálogo”

Quiere que quede claro que el suyo es un gabinete de concertación y concordia nacional. El presidente, nos dice, quiere lo mismo y añade que a este “no le gusta la confrontación”.

El sector de izquierda que apoyó a PPK en la campaña afirma que el gabinete que encabeza usted está digitado por el Apra.

Eso es falso. Tuvimos reuniones con diferentes bancadas, incluyendo a la izquierda antes de la juramentación. Todas se centraron en cómo trabajar la gobernabilidad, en ningún momento nos plantearon nombres ni nada. Además, ningún ministro es aprista. El titular de Educación, Idel Vexler, trabajó en el gobierno de Paniagua, de Toledo y del Apra como viceministro de Educación. Sí estuvo desde el inicio en la política de meritocracia para educación y queríamos una persona como él. Conoce el magisterio, es amauta y tiene la habilidad de poder comenzar a calmar los ánimos y dialogar con el magisterio para seguir con la meritocracia y las evaluaciones.

Ese mismo sector afirma que se está deshaciendo la llamada reforma…

Están equivocados. Las políticas de Estado las plantea el presidente a partir de su plan de gobierno. Yo soy la coordinadora que supervisa que los ministros las ejecuten. Y la propia ex ministra Marilú Martens está dando sugerencias para la mejora del programa educativo, no es retroceder…

¿Está colaborando?

Está sugiriendo muchísimas cosas, mejoras, porque no podemos parar las reformas. Hay que reconocer que estos procesos vienen de lejos…

Martens, más bien, se sintió “incómoda” porque, entre otros halagos, el ministro Vexler le dijo que era “muy hermosa”…

Él le ofreció disculpas en su momento y ella misma lo tomó con tranquilidad. No hay que hacer una exageración con esto.

Ella dijo que era machismo. ¿Le parece a usted?

Mire, a veces a las mujeres nos gusta que nos piropeen. El ministro reconoció sus cualidades y también la halagó, es una mujer muy guapa. No tiene nada de malo en eso. Yo también puedo decir a un caballero que es guapo. No hay por qué asustarnos en ese sentido.

¿Martens va a colaborar?

Como Idel colaboró en su gestión, ella le consultaba mucho en varios temas.

¿Es un asunto formal?

No. Es un tema de escuchar voces y opiniones. Todos los ministros están dispuestos a ello.

Se afirma también que consultó el gabinete con Keiko Fujimori.

(Ríe). También es falso. No he hablado con la señora Keiko Fujimori. Sí tanteé con mis amigos y colegas del fujimorismo sobre cómo veían el ingreso de un gabinete liderado por mí. Ellos veían con buenos ojos que lo encabezara, fue lo único que tanteamos.

¿Por qué no invitaron, como a otras, a la bancada fujimorista a Palacio?

Honestamente, porque no hubo tiempo y el diálogo con ellos ya se ha establecido a nivel del presidente con Keiko Fujimori. Vamos a mantener eso. Sí conversé con algunos miembros de la bancada. Tampoco pudimos hablar con Marco Arana, no logramos consensuar una hora. Pero dialogaremos con todos, será una política regular.

¿Su propósito es distender y conciliar?

El propósito es generar un espacio de consensos y buscar el diálogo permanente. El martes fui al Congreso para conversar con su presidente, Luis Galarreta, y establecer los mecanismos para trabajar juntos una agenda legislativa. Hemos consensuado incluso en armar grupos de trabajo con el Parlamento para algunos temas sensibles.

¿El ambiente político está muy crispado?

Creo que se ha producido una distensión. Hay que aprovecharla para establecer vínculos con los diferentes grupos. Se ha generado un bonito espacio, los diferentes partidos han dado señales bien claras de apoyar al gabinete y que pasaremos el pedido de confianza. He enviado cartas a todas las bancadas para dialogar. Antes de la investidura habremos establecido canales de comunicación permanente. Mi bancada también canalizará esto.

¿Usted es antifujimorista?

No. Los partidos políticos están en el espacio democrático, hay que respetarlos. Podemos tener diferencias, algunas grandes, otras pequeñas. Pero eso no me lleva a odiarlos. El odio no sirve para la construcción de ciudadanía. El ejercicio democrático es justamente que haya discrepancias y sobre estas se crean los consensos.

¿El fujimorismo es un peligro?

No.

¿El gabinete anterior tenía una posición antifujimorista?

No creo. Hay una leyenda negra, decían que teníamos trollers, no existe nada de eso.

Seguirán trabajando con la empresa a la que se adjudicaban los trollers…

Perdón, los Labarthe no trabajan para nosotros y no son fujitrollers. Si algún trabajo hicieron, fue de comunicación. Es falso que esa empresa haya tenido contrato con nosotros. No está en el paquete de contratos del Estado. No existe eso.

¿Es una leyenda negra que el fujimorismo quiere vacar al presidente?

Algunos sectores mediáticos han estado en esa tónica. Nosotros no estamos en esa línea. En las conversaciones con los diferentes grupos parlamentarios, consensuamos que la única forma de hacer viable a cualquier partido político es que haya democracia. Ir a la vacancia, a la inestabilidad no le beneficia a nadie.

¿Ha escuchado entre el fujimorismo este propósito?

No creo que sean suicidas. Lo he escuchado porque sale en la prensa, no porque lo haya oído.

¿Buscará reunirse con Keiko Fujimori?

Si eso ocurre, sería fantástico. Lo buscaré también. Pero el presidente es quien debe liderar esta conversación. Apoyaremos para que así sea.

¿Le parece necesario?

Estamos seguros de que conversar funciona con cualquier líder partidario.

¿Usted ha agotado las disculpas a Keiko?

Ya volteamos la página de la campaña. Creo que ahí debe quedar, es suficiente. Miremos al futuro y la construcción de consenso. Somos corresponsables frente a nuestro pueblo. Este nos reclama diálogo, no confrontación, y trabajar de ahora en adelante.

¿Sabe si Keiko aceptó las disculpas?

No lo sé. Yo he cerrado la página y vamos para adelante.

Un tema importante para este grupo es el indulto a Alberto Fujimori. ¿Está a favor del indulto? ¿Lo promoverá?

Esa es una decisión presidencial, yo no puedo inmiscuirme.

¿Tendría mucho costo político? Hubo ministros que no…

Yo no tengo que evaluarlo. Si el presidente lo decide, yo –esté a favor o en contra– lo respaldaré. Los de gabinete seguimos la línea del presidente, somos ejecutores de sus políticas. Ciertamente este tema no es una ficha de intercambio para la confianza al gabinete, ni lo manejaremos para ese propósito. Además, el fujimorismo tampoco quiere que sea así y vamos a respetarlo. Me parece bastante feo utilizarlo de esa manera.

Les imputan ser el gabinete del indulto. ¿Sería antes de la confianza o después?

No tengo ninguna información de esa naturaleza. Obviamente hablamos de un indulto humanitario y es una decisión del presidente. Pero no está en agenda ni hemos hablado sobre ello. El presidente quiere seguir dialogando con el Legislativo con una agenda política pública.

Tienen que haber evaluado las consecuencias de una u otra decisión...

Es otra conversación que no hemos tenido con el presidente.

Dijo que el Congreso y el Ejecutivo son corresponsables. ¿Qué le corresponde al primero?

Debemos elaborar una agenda legislativa que tenga impacto en el desarrollo del país…

¿No ha sido así?

Algunas normas sí, otras como la aprobación de los decretos legislativos…

120, no son pocos…

No todos pasaron como debieron. Algunos los modificaron y hay revisiones que no pasaron por un control constitucional, sino más bien político. Enviaremos la insistencia o una propuesta legislativa para reiterar la política que requerimos para facilitar la inversión: una simplificación administrativa que sirva a la ciudadanía, un mejor sistema de justicia. Son elementos importantes que están en la agenda legislativa nuevamente. En el período anterior hubo un sinnúmero de leyes declarativas, nos hemos excedido. Muchas leyes importantes de reformas profundas se retrasaron por privilegiar normas con cero efecto en la población. Luis Galarreta anunció que está preparando una agenda con temas de impacto. Eso es importante. Por eso tenemos que dialogar.

Por ahí le dirán que el Congreso no es mesa de partes.

Nadie lo dice. El Ejecutivo envía normas, hay que debatirlas, en buena hora. En la comisión que presidí, modificamos dictámenes del Ejecutivo, mejorándolos. Pero no las bloqueamos, ni las dejamos dormir ahí. Con Lucho (Galarreta) hemos conversado sobre agilizar las normas del Ejecutivo y este debe dar respuestas adecuadas cuando las comisiones nos piden opinión. La agilidad en aprobar las normas es una corresponsabilidad.

¿Aceptan o no la función de control político que tiene el Congreso?

Por supuesto que la aceptamos. Es totalmente válido. Tenemos que ir, hablar con el Congreso explicando las acciones que estamos llevando a cabo. Pero he visto reuniones de control político que no tenían ese carácter…

¿Qué eran?

A veces veíamos a un ministro sentado seis horas escuchando discursos mal sustentados, sin análisis, sin preguntas, en vez de estar trabajando. Yo sé que está cambiando ese asunto. Nadie dice que no salgan palabras de crítica. A nosotros nos encanta la crítica…

¿De verdad? No parece…

La crítica me parece bien importante…

¿Se percibe tolerante?

Yo sí. Si uno no está con los oídos abiertos, no corrige. No todas las críticas son válidas tampoco. Hemos escuchado congresistas que se excedieron en sus expresiones y críticas que van a la persona, y no al tema de las políticas.

¿Qué ha dicho Luis Galarreta al respecto?

Que está de acuerdo. Él es bastante democrático. Lo conozco de antes. Ha tenido sus momentos, fue vocero, ahora tiene otro rol.

¿Aceptó que hubo excesos con los ministros?

Sí, en conversaciones privadas me ha dicho: Meche, a veces no se puede controlar a todos (ríe). Pero pensemos en ahora. Podemos ir al control político con gusto y escuchar las críticas. Mientras sean constructivas, bienvenidas sean. De nuestro lado evitaremos un enfrentamiento. El trato respetuoso ayuda a que la imagen de los políticos mejore.

¿Entonces irán con menos aprensión al Congreso?

Sí, hay que ir con menos aprensión. Obviamente defendiendo con firmeza nuestras políticas. Tenemos que ser firmes en ese sentido.

¿‘Love is in the air’ (el amor está en el aire) en el Parlamento?

Espero que sí, aunque es natural que pueda haber tensiones en ciertos puntos.

¿Cuál es el punto más sensible en cuanto a tensión?

Hay varios. Por ejemplo, no podemos sacar normas de carácter inconstitucional o con iniciativa de gasto. Cuando una norma llega al Ejecutivo, es desagradable decir: no es viable. Ha habido varias leyes así. La idea es no llegar al Tribunal Constitucional.

¿Cuál es el rumbo que tendrá la economía del país? Hay parálisis.

Está en un punto de quiebre, con la gestión anterior comenzó a dinamizarse con un plan fuerte de inversión pública.

La reconstrucción no comienza.

El jueves estuve en Piura para ver puentes, carreteras y obras de descolmatación que se han avanzado. Viajamos con el ministro de Vivienda para ver nuevas iniciativas y las que están en curso. También vimos los temas de desarrollo social.

Hay descontento social.

Para iniciar obras, requerimos un proyecto de inversión que implica un buen estudio técnico para no darles más de lo mismo. Se ha hecho en estos meses. El plan está publicado, comenzaremos a ejecutar y avanzar más rápido. La inversión pública viene fuertemente atada a la reconstrucción, en los próximos tres años son más de S/20 mil millones. Otro eje es el tema de los Panamericanos…

¿Llegaremos?

De todas maneras. Tenemos un avance importante de obras ya hechas y que están en proceso. La Villa Panamericana, que era lo más complicado, ya arrancó sus obras…

Se ha reducido su capacidad…

Era necesario. Lo planteado en el gobierno de Humala fue faraónico. Hemos actuado con más cuidado.

Se critica que los departamentos tendrán tres dormitorios y dos baños para 8 deportistas.

Se utilizará la sala comedor como dormitorio, luego el departamento será para vivienda. Dos baños para ocho personas es normal. Yo comparto el mismo baño con mi hija, no es un problema. Todos los atletas no están en las mismas actividades. En inversión pública también hay proyectos pequeños en las regiones pero importantes. Todo está en la ley de presupuesto, hay fondos para pistas y veredas, agua y saneamiento.

¿Cómo generará la confianza en el sector privado?

Con paz social y estabilidad, también conversando con ellos. El diálogo permanente con las fuerzas políticas es importante y que la legislación sea adecuada, agilizando la inversión privada. El índice de confianza empresarial ha mejorado…

Bien poquito…

Estamos empezando. El BCR indica que ya empezó a crecer, las obras grandes se están destrabando, Majes ya empezó. Recibimos un Estado con exceso reglamentario.

El ex ministro Alfredo Thorne declaró que su preocupación principal era la poca ejecución presupuestal de los ministerios. De hecho, Educación ha gastado solo el 43% de su presupuesto.

Habiendo sido ministra de Economía, sé perfectamente que debemos acelerar eso. Las reglas en materia de presupuesto dificultaban el gasto. No pueden repetirse en la nueva ley de presupuesto. Los proyectos no venían con su expediente técnico y también requerimos mayor flexibilidad. Estamos enviando una ley en ese sentido. En Educación y Salud había tal caos que hemos comenzado a cambiar la forma de ejecución. Le daré un seguimiento cercano a cada proyecto, destrabándolo.

¿Cuál es su proyección de crecimiento?

Entre 2.8% y 3%. El 2018, 3.8% a 4%. Ayuda que el precio de los minerales esté en alza.

¿Impulsarán Tía María?

Tenemos que evaluarlo, entraremos con proyectos de menor conflictividad. Quellaveco comienza en breve. Revisaremos algunas normas del gobierno de Humala para movilizar la inversión sin descuidar los temas ambientales.

La bancada de izquierda se abstendría en la confianza al gabinete.

Les pediría que vieran bien lo que proponemos en políticas públicas. Ellos solicitaron tanto trabajar en este tema y nosotros estamos de acuerdo. Obviamente el modelo no cambiará.

¿Cómo lee el 19% de aprobación del presidente?

O el 22% de acuerdo a la encuesta. Tuvimos un momento difícil con la huelga magisterial, también afectó al Parlamento. Por eso, debemos avanzar en vez de quedarnos en las palabritas.

¿Martín Vizcarra irá de embajador a Canadá siendo primer vicepresidente?

Esa es una decisión de Cancillería y del presidente. Él puede ir y venir, no es un problema…

¿Dónde ejerce el cargo, en el avión?

Al vicepresidente se le necesita cuando el presidente sale del país. Ha ocurrido en otras ocasiones.

¿Qué opina del desencuentro de Pablo de la Flor con dos congresistas?

Creo que se equivocó y ofreció disculpas después del evento. El gabinete no está en un ánimo de enfrentamiento, sino de diálogo. No es nuestro estilo ni el del presidente, tampoco le gusta la confrontación.

El ministro de Salud tiene 14 litigios con profesores de Centrum y está cuestionado…

No lo conozco mucho, sabía de su prestigio profesional. Él nos dio una explicación bastante plausible. Tendrá que salir a la prensa para explicarse. Se nos dijo que los juicios y pagos no son de su parte, sino de la universidad. Seguiremos evaluando este tema con cuidado. Hay información que no conocemos, lo conversaré con el presidente.

¿Usted lo propuso?

No. Estaba en la lista de nombres del presidente.

¿Qué hacía Kenji Fujimori en Palacio cuando era la juramentación del gabinete?

Fue una visita inesperada, antes de la juramentación. No se le pueden cerrar las puertas, es congresista. No sé qué conversaron en el encuentro con el presidente y no voy a especular.

¿El presidente le tiene chochera?

Lo ha recibido, no va a tratarlo mal. Él no lo busca.

¿El presidente declarará ante la comisión Lava Jato?

Él está preparando sus respuestas, ha enviado una carta para declarar luego de su viaje, no tiene nada que ocultar.

La lucha anticorrupción se percibe débil. No sabemos cuánto pagará Odebrecht de reparación civil.

Eso es falso. No tengo los montos, pero el decreto 003 obliga a los procuradores a hacer el cálculo exacto referido no a todo el tema, sino a cada obra, incluida la reparación civil. Odebrecht no puede vender si el comprador no se acerca a nosotros para hacer el cálculo de la reparación. Estamos conversando con el Congreso para darle al comprador la tranquilidad de que no lo embargarán. Tuvimos una Procuraduría que no defendía los intereses del Estado y se dedicó al juego mediático. Una procuradora paralizó la cadena de valor con la retención de acciones…

En el momento que se vendía, se levantaba la medida…

El problema es que, en ese momento, no teníamos cómo venderlo. La reparación se hará obra por obra, hay empresas interesadas en Olmos…

¿Brookfield ha enviado una comunicación al Minjus?

No tengo ese dato a la mano ahorita de quién está interesado. Pero el proceso es ese.

¿Talara es un elefante blanco?

Tiene un costo demasiado alto, debemos generar el valor para viabilizarlo…

¿Producir más petróleo?

Ver la posibilidad de negocios alternativos. Nunca nos contaron cuánto costaba en su conjunto. No se puede parar si se ha gastado US$2,500 millones.

Pudieron hacer una auditoría al inicio…

Estamos haciendo una evaluación, las responsabilidades las verá la Fiscalía si ha habido corrupción.

¿Conversa con el ex presidente Alan García?

No. Desde antes de la campaña no hablo con él.



Datos

- Mercedes Aráoz es economista, magíster en Economía de la Universidad de Miami, donde cursó su doctorado. Ha sido profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico. Ha sido representante nacional en el Banco Interamericano de Desarrollo (2012- 2015).



- Ha sido ministra de Comercio Exterior y Turismo (2006-2009), ministra de la Producción (2009) y ministra de Economía (2009-2010) durante el segundo gobierno de Alan García.



- Es la segunda vicepresidenta de la República y congresista por Peruanos por el Kambio desde 2016. Presidió la Comisión de Economía.