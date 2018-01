Mercedes Aráoz se propone recuperar el diálogo con fuerzas políticas

Lo primero que hizo Mercedes Aráoz tras oficializarse la conformación de su gabinete, calificado como el de la ‘reconciliación’, fue salir a defenderlo de los cuestionamientos que le llovieron desde distintos sectores de la oposición. Ayer por la mañana, la presidenta del Consejo de Ministros explicó que la elección de los integrantes radicó en la competencia técnica de cada uno de ellos.

“Queríamos ministros con capacidades técnicas, de convocatoria y de diálogo que podían tener con la ciudadanía, con los actores políticos. Buscamos gente que tuviera la habilidad de poder moverse y actuar rápidamente con las regiones”, manifestó en entrevista con RPP.

Ante las críticas de distintos congresistas que la señalan de haber “mentido al país” por no informar que el mandatario Pedro Pablo Kuczynski tenía planeado indultar al ex gobernante Alberto Fujimori, Aráoz volvió a señalar que no sabía de la decisión presidencial. “El indulto estuvo presente siempre en su mente (de PPK)”, refirió.

En ese aspecto, dijo que no se siente “deslegitimada” ante las agrupaciones políticas que ahora ponen en duda su palabra.

“Estoy trabajando para tender las puentes. Todavía hay oportunidad de dialogar, nunca se tienen las puertas cerradas. Hay que buscar el diálogo para generar nuevamente los espacios de confianza”, sostuvo.

En un claro mensaje a quienes especulaban que su gestión no hallaba profesionales que quisieran estar bajo su mando en el gabinete, la primera ministra agradeció “a los muchos” que se ofrecieron para ponerse el fajín de ministros, pero dijo que “debían hacer un balance” para tomar una decisión final.

"RESPETO AL APRA"



En declaraciones posteriores a la prensa, Mercedes Aráoz se pronunció sobre el enfrentamiento que provocó con el Apra por haberse ‘jalado’ a dos militantes del partido para su equipo: Javier Barreda y Abel Salinas, titulares de Trabajo y Salud, respectivamente.

“No declaro la guerra al Apra, al que tengo el mayor de los respetos. Además, reconozco que he sido candidata de ellos, he sido parte del gabinete de Alan García y por eso les digo que no tengo una mala intención”, dijo.

De esta manera, respondió al legislador aprista Mauricio Mulder, quien había señalado que con ambas incorporaciones le está “declarando la guerra” a su agrupación política porque ya había acordado que ningún aprista la acompañaría. Pero Aráoz no se quedó allí.

Manifestó que “quizás malinterpretó” a Mulder, porque creyó que no debía tocar a los dirigentes, y que por eso se enfocó en convencer a técnicos.

“No hay que ponerles vetos a profesionales de alto nivel, que por eso los hemos convocado”, expresó.

Sobre Salinas dijo que no lo conocía pero reveló que, cuando lo entrevistó, la convenció “sus capacidades y conocimiento profundo sobre lo que tenemos que hacer en el sector Salud”.

Respecto a Barreda, sostuvo que es alguien de su confianza y con el que mantiene comunicación permanente desde que fue ministra de la gestión de García.

“(Barreda) conoce de empleo, conoce de lo que tenemos que hacer para incorporar más jóvenes al empleo formal y creo que puede ser un gran promotor de ello”, esclareció.

Por otro lado, la titular de la PCM garantizó que el Ejecutivo continuará colaborando en la lucha contra la corrupción y recalcó que una prueba de ese compromiso es que respeta la independencia de las autoridades de justicia.

“Seguiremos respetando la autonomía del Poder Judicial, la Fiscalía, y obviamente en todas las investigaciones que haya; este año hemos puesto más recursos en ambas instituciones para que puedan accionar de manera adecuada”, resaltó.

MÁS REACCIONES



El presidente del Congreso, Luis Galarreta, manifestó ayer que la reconciliación que ha auspiciado el gobierno, tras el indulto al ex gobernante Alberto Fujimori, debe ser “entre el Estado y el pueblo” y no entre el Ejecutivo y otras fuerzas políticas.

“Políticamente a mí no me termina de cuajar muy bien el gabinete. No le veo un norte. La reconciliación no es entre el gobierno y sus aliados o ex aliados, o quienes lo ayudaron a gobernar. La reconciliación es del Estado con el pueblo”, declaró a RPP.

Por su parte, el legislador del Frente Amplio Marco Arana calificó al gabinete Aráoz como el “de todas las sangres europeas”.

“Parece que les interesaba una lista de apellidos extraños al país (...) si ya el apellido del mandatario es impronunciable para muchos ciudadanos, el nuevo gabinete se vuelve aún más impronunciable”, declaró a Perú21.

Arana insistió en que el Ejecutivo “ha demostrado improvisación” al armar a su equipo de ministros.

APRA: "NO SOMOS COGOBIERNO"



El secretario general del Apra, Elías Rodríguez, aseguró ayer que su partido no le ha declarado la guerra al gobierno de Pedro Pablo Kuczynsk, pero sí cuestionó a los expulsados apristas Javier Barreda y Abel Salinas por aceptar integrar, sin consultar, el gabinete que lidera la primera ministra Mercedes Aráoz.

Rodríguez explicó que su agrupación política había decidido no ser parte del equipo de gobierno, pues critican que Kuczynski haya “canjeado” el indulto al ex gobernante Alberto Fujimori para salvarse de la vacancia impulsada desde el Parlamento por varias bancadas.

“No somos cogobierno. La participación de Javier Barreda y Abel Salinas en las carteras de Trabajo y Salud se debe a una decisión estrictamente personal e individual que no fue consultado con el partido”, dijo Rodríguez en entrevista con el programa De 6 a 9.

Sostuvo, además, que el mandatario debe aclarar aún sus vínculos con la Odebrecht, empresa que informó que contrató a la firma del jefe de Estado cuando este era ministro, durante la gestión de Alejandro Toledo (2001-2006).

“No somos enemigos de este gobierno, no hay una guerra declarada. Lo que sí tenemos que hacer es auspiciar hechos correctos, y en este momento el gobierno no solo carece de liderazgo, sino que también tiene gruesos problemas con actos que tienen que ser deslindados”, argumentó.

TENGA EN CUENTA



- El Ejecutivo anunció que con este nuevo gabinete se enfocarían en “reconciliar” al país, luego de que el indulto a Alberto Fujimori provocara manifestaciones en rechazo a la liberación del ex presidente.



- Fujimori cumplía 25 años de prisión por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, que fueron perpetrados por el grupo Colina durante su régimen.



- El ministro de Defensa, Jorge Kisic, sostuvo que “el Perú no puede estar dividido en dos bandos” y señaló que desde su sector alentará el diálogo para aliviar desencuentros.



- Ayer, el denominado gabinete de la reconciliación tuvo su primera sesión en Palacio de Gobierno. A diferencia de otras ocasiones, esta vez no organizaron conferencia de prensa para informar sobre su agenda de trabajo.



- El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, pidió parar con disputas políticas. “Pongamos la mirada en los verdaderos problemas”, dijo.