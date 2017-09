La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, se pronunció sobre el presunto audio de la congresista fujimorista Yesenia Ponce que fue difundido la noche del domingo en Cuarto Poder.

En el audio se escucha a la legisladora de Fuerza Popular revelando un supuesto cálculo político para no destrabar el proyecto especial de irrigación Chinecas en Áncash y esta orden vendría de Keiko Fujimori, lideresa del partido.

Al respecto, la premier indicó que ella no ha visto el reportaje y remarcó que la denuncia es un tema interno. "No he visto el video y creo que son temas internos de la bancada fujimorista", declaró Aráoz a RPP.

Asimismo, la jefa del gabinete sostuvo que ella ha trabajado con ellos (legisladores fujimoristas) y no he visto ningún bloqueo. "En el proyecto Chinecas siempre ha habido problemas porque había tema de gestión del señor Álvarez (ex gobernador de Áncash)".