Mercedes Aráoz: "A los presidentes no se les da ultimátum, no es una guerra"

La premier Mercedes Aráoz rechazó este lunes que la comisión Lava Jato del Congreso le de un ultimátum al presidente Pedro Pablo Kuczynski para que responda, en un plazo determinado, las preguntas sobre su relación con la empresa brasileña Odebrecht .

" A los presidentes no se le da ultimátum, no es una guerra (...) me parece formas bien desatinadas", exclamó la también vicepresidenta de la República.

La comisión, presidida por Rosa Bartra (Fuerza Popular) aprobó otorgarle de 10 días para que el mandatario fije fecha para recibir a este grupo de investigación.

Aráoz reiteró que PPK ya se comprometió a contestar las preguntas de la comisión en su momento. "Nadie se está negando a dar toda la información", exclamó.

En ese contexto, cuestionó el tenor de las interrogantes sobre PPK que los congresistas enviaron al Ministerio Público para que se incluyan en la manifestación de Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht en el Perú.

" Llama la atención las preguntas totalmente sesgadas que se envían a los fiscales. Casi, casi 'acuse usted'. Eso me parece un exceso", sentenció.

La jefa del gabinete también minimizó la baja popularidad del presidente de la República en las encuestas. Dijo que las cifras las toman con prudencia como una información, pero advirtió que no es el único dato que reciben de la población.