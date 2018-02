La premier Mercedes Aráoz manifestó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski declarará ante la Comisión Lava Jato "pronto" y cuando lo "considere oportuno".

"El presidente está dispuesto a dar sus declaraciones en el momento que lo considere oportuno", explicó.

Mercedes Aráoz indicó que "el presidente tendrá sus tiempos" para responder, pero señaló que se tienen que considerar las fechas que tiene el jefe de Estado para el viaje. Además, resaltó que "no será vacado".

La premier afirmó que el mandatario no ha condicionado su participación en la Comisión Lava Jato a las declaraciones de Jorge Barata.

En ese sentido, Mercedes Aráoz manifestó que el Gobierno no interviene en las decisiones de la Fiscalía. Esto luego de que se conociera que no habrían preguntas al ex representante de Odebrecht sobre el mandatario Kuczynski.

"Nosotros también esperaríamos que se pregunte sobre todos los temas que hay en investigación, pero son decisiones de los fiscales y no nos vamos a meter", aseguró.

EMPLEO JUVENIL

Por otro lado, Mercedes Aráoz indicó que el proyecto de Rosa Bartra, que crea una nueva modalidad formativa, merece ser nuevamente debatido para que se incluya algún tipo de pago para los estudiantes de carreras técnicas.

"El Ejecutivo no está a favor de esa norma (...) Los congresistas no tienen mandato imperativo y todos tienen libertad de opinión. No imponemos nuestras opiniones", dijo

Aráoz sostuvo que su opinión en contra no fue tomada en consideración, porque a su parecer debió debatirse dentro de la Comisión de Trabajo.