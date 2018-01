Mercedes Aráoz presentará proyectos de ley ante el Congreso

El último 12 de enero culminó la legislatura 2017-2018 y el Congreso entró en receso parlamentario, que durará hasta marzo, sin abordar el segundo pedido de facultades legislativas que el gobierno presentó oficialmente el 7 de diciembre.

Si bien el Parlamento está en receso, la Comisión Permanente seguirá sesionando; por ello, el Ejecutivo suspenderá, por el momento, su pedido y presentará proyectos de ley para ir avanzando con las normas que tiene en agenda, según informó a Perú21 la premier Mercedes Aráoz.

“Entendamos que están en Comisión Permanente y no se pueden ver facultades delegadas allí. Algunas normas las enviaremos como proyectos de ley y otras ya estaban en la agenda legislativa. Así que trabajaremos con nuestra bancada (PpK) para darle la mayor prioridad”, sostuvo Aráoz.

En su solicitud, el gobierno señala que busca poder legislar en cinco temas: lucha contra la corrupción, gestión económica y tributaria, optimización de procedimientos administrativos, adhesión a la OCDE y gestión de riesgos. No obstante, el interés está en las normas anticorrupción.

“Estoy en continua coordinación con el vocero de mi bancada, Gilbert Violeta. Sobre todo nos interesan las normas anticorrupción”, subrayó la primera ministra.

DESCONFIANZA



Sin embargo, la óptica desde el Congreso es distinta. Para legisladores de diversas bancadas, la decisión de la jefa del gabinete ministerial responde a que su pedido de facultades no iba a prosperar, pues se ha generado desconfianza con la crisis política de las últimas semanas.

“Por la coyuntura del indulto (a Alberto Fujimori) y el caso Odebrecht, el gobierno ha perdido la confianza. Por problemas de credibilidad, deciden dar marcha atrás”, señaló a este diario Alberto Quintanilla, vocero de Nuevo Perú.

En esa misma línea se expresó Karina Beteta (Fuerza Popular), miembro de la Comisión Permanente. “Por las circunstancias, existe desconfianza por parte de las bancadas y la misma población. El gobierno está descalificado en algunos temas”, anotó.

En tanto, César Villanueva calificó como “previsible” la medida del Ejecutivo. “El ambiente no está para pedir facultades. No conozco ninguna bancada que hubiera tenido el ánimo para apoyarlo. Si el gobierno tiene cosas urgentes y claras, se tiene que hacer mediante proyectos de ley”, dijo.

Los tres parlamentarios coinciden en que, por mandato constitucional, los proyectos de ley del Ejecutivo serán priorizados en la Comisión Permanente.

“A menos que beneficie a los amigos del gobierno”, remarcó Beteta.

TENGA EN CUENTA



- Perú21 intentó contactarse con congresistas oficialistas, pero, hasta el cierre de la edición, no tuvo respuesta, excepto Juan Sheput, quien evitó pronunciarse.



- Más temprano, el legislador Mauricio Mulder se mostró en desacuerdo con el pedido de facultades del gobierno.



- “Después del comportamiento que han tenido de comprar votos para el tema de la vacancia, no me parece un gobierno que merezca facultades”, razonó.