No puede hacer abandono del cargo. Aunque Mercedes Araoz presentó el 1 de octubre pasado una carta con su “renuncia irrevocable" a Pedro Olaechea como presidente del Congreso, esta no fue aceptada y por tanto no puede dejar de ejercer sus funciones como vicepresidenta, un cargo que no es remunerado.

Fuentes allegadas a Araoz indicaron a Perú21 que la excongresista PpKausa debe continuar atendiendo lo que dispone el Reglamento de Organización y Funciones de su despacho.

Precisamente se advierte que esta oficina continúa operativa a cargo de Ximena Rodríguez, asistenta administrativa de la segunda vicepresidencia de la república.

Esta información se ha podido verificar revisando el registro de visitas a Palacio de Gobierno. Ahí se puede observar que los días 2, 15, 16, 30 y 31 de octubre se dieron citas en la oficina de la vicepresidencia en donde precisamente figura Rodríguez como la persona que las atendió. Se conoció que se trató de reuniones de trabajo según figura en registros.

Cabe anotar que en este mismo registro, con fecha 17 de octubre, figura “Mercedes Araoz” como quien recibió la visita en la vicepresidencia.

Sin embargo, fuentes cercanas a Araoz nos señalaron que la vicepresidenta no ha ido a Palacio de Gobierno desde el 30 de setiembre, fecha en que se decidió el cierre del Congreso.

También se nos indicó que ella no puede dejar la vicepresidencia “dado que no hubo un Pleno que aceptara su renuncia”. En ese sentido, ella debe continuar cumpliendo “asuntos administrativos”. Asimismo, en el supuesto de que el presidente Martin Vizcarra tuviera que salir del país, la excongresista oficialista tendría que encargarse del despacho presidencial como vicepresidenta que aún es. En todo caso, el jefe de Estado ha manifestado que no piensa viajar al extranjero hasta que no se instale el nuevo Parlamento.

En opinión del constitucionalista César Landa, Araoz sigue siendo vicepresidenta dado que no renunció ante el Pleno.

En cambio, Omar Cairo considera que su renuncia sí fue válida. “A nadie se le puede obligar a ejercer un cargo. La formalidad externa, pasa a un segundo plano”, aseveró.

Sabía que:

La ministra de Justicia, Ana Revilla, explicó que tras ser consultada por el presidente Vizcarra, concluyeron que Araoz sí sigue siendo vicepresidenta, según declaró a El Comercio.