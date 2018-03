Mercedes Aráoz sobre nuevo gabinete de Martín Vizcarra: "Está en su derecho y es correcto" [VIDEO]

Rompió su silencio. Tras la renuncia del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski, la premier Mercedes Aráoz permaneció con un perfil bajo hasta que Martín Vizcarra asumió la presidencia de la República y ahora es su turno de gestionar lo mejor posible la transición de mando.

El nuevo presidente Vizcarra anunció en su primer Mensaje a la Nación que hará una renovación total del gabinete ministerial y Mercedes Aráoz se ha comprometido en apoyarlo con el fin de lograr "una transferencia de los cargos para que las cosas funcionen bien y con tranquilidad".

"En este momento, él ha prometido un cambio total de gabinete y está en su derecho es lo correcto creo yo. Es un momento en el que él está tomando sus decisiones (...) Me ha pedido contrastar nombres porque él está buscando su propio gabinete y eso es lo óptimo", dijo la premier en diálogo con Canal N.

Mercedes Aráoz se pronuncia.

SOBRE SU 'RENUNCIA' Y PPK



La presidenta del Consejo de Ministros explicó que ella renunciaría al cargo de vicepresidenta solo si el ex presidente Kuczynski era vacado, ya que ella consideraba que esa no era una práctica correcta, pero tras la renuncia voluntaria, Aráoz optó por continuar con el mandato constitucional.

Sobre el allanamiento que hizo el Ministerio Público a los tres inmuebles de PPK, Mercedes Aráoz calificó el hecho como una "exageración".



"A título personal creo que fue exagerado. Respeto las decisiones del Ministerio Público y Poder Judicial, pero él (PPK) estaba llano a dar su plena colaboración y su abogado lo manifestó. Creo que fue un acto un poquito exagerado y lamento que sea así. Estuve con él, dándole soporte moral, preocupada por la descompensación, pero hoy ya de vuelta al trabajo", agregó la premier.

PROCESO DE DESAFUERO

Respecto a la decisión del Congreso de desaforarla, Araóz sostiene que no sabe sobre qué se le acusa, pues ella no aparece en ninguno de los videos o audios.

"Estoy sorprendida porque no sé de qué se me acusa. Que alguien mencione mi nombre sobre cosas que hago habitualmente me parece algo bien extraño", agregó Mercedes Aráoz.