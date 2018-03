Ante el segundo intento del Congreso de querer vacar al mandatario Pedro Pablo Kuczynski , la premier Mercedes Aráoz declaró a Perú21 que dejará su cargo en caso de que esta acción tenga éxito. “Yo renunciaré si vacan al presidente, y sé que los ministros también están en esa posición”, recalcó.

Más temprano, en una actividad pública, Aráoz fue más enfática cuando se le consultó sobre el futuro de los miembros de su gabinete si PPK es destituido. “Por supuesto (que renunciarán)”, anotó.

Cuando este diario le preguntó si el primer vicepresidente Martín Vizcarra también estaba en esa línea, señaló que no ha podido hablar con él, pero que está segura de que “es leal” al jefe de Estado y que en su momento hablará de ello.

Asimismo, reiteró que “esta lucha de poder le hace mucho daño a la población y tiene que acabar por el bien de todos”, ya que, dijo, el Ejecutivo y el Legislativo “están en la obligación” de trabajar por el país.

MINISTROS CIERRAN FILAS



En tanto, varios ministros decidieron dejar sentada ayer su posición y coincidieron en cerrar filas en torno al presidente Kuczynski.

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Jorge Meléndez, indicó que los integrantes del Gabinete están en sus respectivos “cargos de confianza” gracias a PPK y que si procede la vacancia, presentarán su carta de renuncia.

“Al menos, desde mi cartera, el Midis, yo inmediatamente me inmolo por mi presidente”, manifestó.

Además, Meléndez cree que Vizcarra se pronunciará al respecto en las próximas horas o días. “PPK ha sido elegido con su fórmula de vicepresidentes; por lo tanto, todos debemos lealtad”, aseveró.

El ministro de Educación, Idel Vexler, exhortó al Congreso a que esta vacancia no prospere porque PPK “ha sido elegido constitucionalmente, por el mandato popular, para que gobierne cinco años”.

Por su parte, la canciller Cayetana Aljovín aseguró que el Estado seguirá trabajando, seguirá abocado a resolver los problemas urgentes del país sin caer en el ruido político que se ha generado. “Las discusiones políticas las podemos ver en la televisión y en el Congreso, pero creo que el día a día nos lleva a tener que seguir trabajando”, manifestó.

Sobre el mismo tema, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, manifestó que este pedido “no ayuda para nada al desarrollo económico del país”, y agregó que no se atornillará a su cargo en caso de que la vacancia tenga éxito; mientras tanto, añadió, seguirá trabajando “con todo el esfuerzo posible para sacar al Perú adelante”.

En ese sentido, opinó que confía en el compromiso de Vizcarra, pues entiende que “está trabajando en la embajada peruana en Canadá” y que está en la misma línea para vencer “las piedras que se están poniendo en el camino”.

Hace pocos días, el titular del MTC, Bruno Giuffra, también refirió que dejará su sector en caso de que vaquen a Kuczynski, y afirmó que es un “momento excelente” para que Vizcarra opine “porque lamentablemente el silencio deja mucho que pensar”.

El último domingo, la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, comentó que todos los integrantes del Gabinete están fastidiados y preocupados con esta situación. “Tenemos un Congreso que no está permitiendo que el Gobierno tenga acción”, dijo. Cuando se le preguntó por una posible deslealtad de Vizcarra, contestó que “los hechos van a demostrar quiénes están con el presidente y quiénes no”.

La ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper, ya había declarado a El Comercio, días atrás, que esta “incertidumbre no es buena para la economía”. “Creceríamos muy rápido si no fuéramos tan autodestructivos en los temas institucionales”, dijo.

BANCADAS EVALÚAN



En diálogo con Perú21, la congresista aprista Luciana León dijo escuetamente que hoy su bancada se reunirá para definir cuál será su posición ante este nuevo pedido de vacancia contra el presidente PPK.

León y su colega Jorge del Castillo fueron los únicos legisladores del Apra que votaron en abstención en el pasado proceso que se realizó en diciembre de 2017.

Acción Popular, que en el anterior proceso de vacancia tuvo votos divididos, decidirá después del interrogatorio de la comisión Lava Jato. En tanto, días atrás, Richard Acuña (APP) ya adelantó que conversarán con el presidente del partido, César Acuña, para decidir la postura del grupo.

Por otro lado, Daniel Salaverry, vocero de Fuerza Popular (FP), informó a este diario que el próximo martes 20 de marzo, el bloque fujimorista se reunirá para fijar cuál será su posición. Para esa fecha, el jefe de Estado ya habrá recibido, en Palacio de Gobierno, a la comisión legislativa (ver recuadro) que preside su colega Rosa María Bartra.

DATOS



- Desde el sector oficialista, congresistas como Juan Sheput, Gilbert Violeta y Patricia Donayre han solicitado que el primer vicepresidente Martín Vizcarra aclare si renunciará o no, en caso de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski sea vacado.



- El último sábado, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori declaró que Vizcarra les debe lealtad al pueblo peruano y a la Constitución, no al jefe de Estado. “Le guste o no al señor Kuczynski”, dijo.