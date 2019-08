Mercedes Araoz: "No me siento aludida por el 'Baguazo', no tuve ninguna responsabilidad" [VIDEO] La vicepresidenta de la República señaló que su renuncia a Peruanos por el Kambio no se debe a la declaraciones del presidente Martín Vizcarra sobre el 'Baguazo'.

