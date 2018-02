Mercedes Aráoz: "No me interesa la política después del 2021" "El presidente dijo que somos su seguro pero cuando él pudiera fallecer porque era mayor de edad, no para estar en un plan de tumbarse el gobierno, eso es una locura", señaló.

Mercedez Aráoz comentó sobre la situación del gobieno y su posición respecto a Venezuela (Luis Centurión)