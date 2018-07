Mercedes Aráoz: "Me gustaría que Mauricio Mulder explique" [ENTREVISTA]

En los últimos días, lo primero que preguntamos al despertar es quién figura en la nueva grabación revelada en esta crisis política y judicial originada por la difusión de los audios de importantes magistrados del Perú. La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz , opina en medio de un escándalo que crece como bola de nieve.

El congresista Mauricio Mulder aparece en unos de los últimos audios propalados. ¿Debe dar explicaciones?

Sí, me gustaría que explique cómo es eso de que conoce quién puso a la ministra de la Mujer. No entiendo qué significa. Pero más allá de eso, no se ve nada ilícito.

¿La Comisión de Ética debería tomar este caso?

Creo que tampoco podemos caer en una cacería de brujas. Está bien que él dé las explicaciones del caso, eso sí. Más allá no, porque no se ve nada ilícito.

En el caso de Salvador Heresi, tampoco se escuchaba, aparentemente, nada ilícito y el presidente Martín Vizcarra le pidió su renuncia al Ministerio de Justicia.

Sí, entiendo que él ha hablado con este señor Hinostroza para hacerle una consulta legal, pero no sé, espero que él aclare estos temas. El presidente tomó la decisión porque no quería contaminar el proceso que ha iniciado el Ejecutivo. Fue una decisión política, no había otra opción.

El presidente Vizcarra formó una comisión de notables para plantear la reforma del sistema de justicia. ¿Está convencida de que eso funcionará?

Es un primer paso. El Ejecutivo quiere proponer varias leyes. Algunas parten de las que ya habíamos propuesto cuando yo era parte del Ejecutivo, anteriormente, como la reforma del CNM.

El golpe, tras la difusión de estos audios, ha sido tan fuerte que hay quienes piden que se elimine el CNM.

Bueno, el pedido ha sido que por lo menos a estos señores se les remueva. Es más, se le ha dado ahorita a Hinostroza impedimento de salida (del país). Yo creo que se les debería dar la misma medida a los dos consejeros (Noguera y Gutiérrez).

Aun si remueven a los consejeros, no se acabará el problema. Es la institución la infectada y ellos son los que nombran a los jueces en el país. Insisto, ¿no debería eliminarse el CNM?

De repente ponerlos en stand by puede ser una opción, o sea, proponer que temporalmente asuma esa función, no sé, la Corte Suprema.

El PJ también creó su comisión. ¿Debería involucrarse en su propia reforma?

Es que siempre han querido hacerse estos cambios desde adentro y lo ideal sería que trabajemos juntos, porque en el PJ los cambios desde adentro son muy difíciles. Tampoco es un tema que el Legislativo debe verlo de costado.

Esta no es la primera vez que se crea una comisión del Gobierno para erradicar la corrupción. En la gestión de PPK se creó la Comisión Presidencial de Integridad (CPI), pero el Congreso solo aprobó el 30% de sus propuestas. ¿Esta nueva comisión sí funcionará?

En el caso de la CPI, se aplicaron las propuestas que eran posibles hacer desde el Ejecutivo. Las otras llegaron al Legislativo y, con la conflictividad que hubo, no se tomaron en cuenta. Pero aquí es donde nos van a ver la vena los miembros del Legislativo, cómo es que queremos agarrar al toro por las astas, y ahí importan mucho los que tienen la mayoría de los votos. Las minorías podemos hacer todo el esfuerzo, pero necesitamos que nos permitan que estos debates se den.

Si solo se aprobó el 30%, ¿no fue porque el Ejecutivo no se compró el pleito?

No es cierto. En el Legislativo hicimos el esfuerzo. Pedí facultades, pero no me las dieron. Ahora espero que este nuevo equipo insista en estas propuestas legislativas.

¿Cree que ahora sí el Congreso valorará las propuestas del Ejecutivo?

Yo creo que ahora el desprestigio del Congreso es porque no está haciendo las cosas que debe hacer y esta es una reforma que requiere el país. Esta es una oportunidad para cambiar esa imagen.

El Congreso va a decidir la remoción o no de los consejeros involucrados. ¿Ve consenso para aplicar el artículo 157 de la Constitución y separarlos?

No sé, no puedo hablar por mis colegas. Nosotros (PpK) hemos puesto la denuncia constitucional como bancada porque consideramos que deben ser removidos. Son flagrantes los delitos que han cometido.

¿No ve intención de FP de no aprobar la remoción?

Veo comentarios sueltos, porque cuando ellos tienen una idea que viene de la autoridad máxima, salen con sus voceros a decirlo. Aquí he oído voces discrepantes.

La congresista Aramayo aceptó que Keiko Fujimori es la famosa ‘señora K’. El juez Hinostroza tenía a su cargo la investigación de los cócteles de FP. ¿Cree que existe una relación allí?

La señora Aramayo ha hecho una afirmación que no puedo comprobar. Que hay sospechas que nos hacen dudar que podría haber una vinculación, sí, pero yo no soy juez. Lo que sí creo es que tiene que pasar por un proceso de investigación.

Lo que no es una especulación es que el premier César Villanueva recibió en Palacio a Antonio Camayo, gerente de Iza Motors, como parte de una comitiva de la SNI (Sociedad Nacional de Industrias).

Lo que me sorprende es que el señor Camayo no es miembro de la SNI; o sea, no sé qué hacía en esa reunión.

¿Villanueva debería dar más explicaciones de esa reunión?

Sí, sería bueno que tengamos un poquito más de explicación de su parte.